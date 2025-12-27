Zelenszkij kész népszavazásra vinni a saját, húszpontos béketervét

Oroszország éjszaka rakétákkal és drónokkal támadta Kijevet és más ukrán régiókat is, a támadások heveségét jelzi, hogy Kijevben négy órán keresztül tartott a légiriadó. Ukrán források szerint az oroszok elsősorban most is a kritikus infrastruktúrát támadták, de több lakóházat is találat ért. Az első hírek szerint az éjszakai támadásokban öten sérültek meg.

Kijevi metróállomás hajnalban: a december 27-i orosz légitámadás alatt a föld alatt. Fotó: SERHII OKUNEV/AFP

Az intenzív légitámadásra egy nappal Zelenszkij legújabb amerikai látogatása előtt került sor. Az ukrán elnök ezúttal nem a Fehér Házba, hanem Trump Mar-a-Lago-i floridai rezidenziáján találkozik az amerikai elnökkel. Zelenszkij egy új, 20 pontos ukrán béketervvel érkezik.

A legfontosabb téma várhatóan a területi kérdés lesz - írja a Reuters. Az ukránok a jelenlegi harcérintkezési vonalat szeretnék befagyasztani ahelyett, hogy a Donbasz maradékát önként átadják az oroszoknak. Zelenszkij emellett hosszabb távú, erősebb biztonsági garanciákat próbál kiharcolni az Egyesült Államoktól a korábbi amerikai javaslathoz képest.

Trump az ukrán elnök kezdeményezésére meglehetősen elutasítóan reagált előzetesen, azt mondta, Zelenszkijnek semmije sincs, amíg ő azt jóvá nem hagyja. Az ukrán elnök az Axiosnak azt mondta a találkozó előtt, hogy a húszpontos tervezetet kész népszavazásra bocsátani Ukrajnában. Ennek megvalósításához azonban szerinte egy 60 napos tűzszünetre lenne szükség, amibe Putyinnak is bele kellene egyeznie.