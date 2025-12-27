Zelenszkij kész népszavazásra vinni a saját, húszpontos béketervét

Oroszország éjszaka rakétákkal és drónokkal támadta Kijevet és más ukrán régiókat is, a támadások heveségét jelzi, hogy Kijevben négy órán keresztül tartott a légiriadó. Ukrán források szerint az oroszok elsősorban most is a kritikus infrastruktúrát támadták, de több lakóházat is találat ért. Az első hírek szerint az éjszakai támadásokban öten sérültek meg.
Az intenzív légitámadásra egy nappal Zelenszkij legújabb amerikai látogatása előtt került sor. Az ukrán elnök ezúttal nem a Fehér Házba, hanem Trump Mar-a-Lago-i floridai rezidenziáján találkozik az amerikai elnökkel. Zelenszkij egy új, 20 pontos ukrán béketervvel érkezik.
A legfontosabb téma várhatóan a területi kérdés lesz - írja a Reuters. Az ukránok a jelenlegi harcérintkezési vonalat szeretnék befagyasztani ahelyett, hogy a Donbasz maradékát önként átadják az oroszoknak. Zelenszkij emellett hosszabb távú, erősebb biztonsági garanciákat próbál kiharcolni az Egyesült Államoktól a korábbi amerikai javaslathoz képest.
Trump az ukrán elnök kezdeményezésére meglehetősen elutasítóan reagált előzetesen, azt mondta, Zelenszkijnek semmije sincs, amíg ő azt jóvá nem hagyja. Az ukrán elnök az Axiosnak azt mondta a találkozó előtt, hogy a húszpontos tervezetet kész népszavazásra bocsátani Ukrajnában. Ennek megvalósításához azonban szerinte egy 60 napos tűzszünetre lenne szükség, amibe Putyinnak is bele kellene egyeznie.