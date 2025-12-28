Trump felhívta Putyint, majd leült Floridában Zelenszkijjel

Megkérkezett Floridába Volodimir Zelenszkij, és elkezdődött a tárgyalása Donald Trumppal a béketervről, a Donbaszról és a területi kérdésekről. Zelenszkijt Trump a Mar-a-Lagói rezidenciájának bejáratánál fogadta, és arról beszélt röviden, hogy szerinte Putyin és Zelenszkij is szeretne megegyezni. A tárgyalás ezek után zárt ajtók mögött folytatódott, de az eseménynek Trump ígérete szerint lesz egy sajtónyilvános része is.

Nem sokkal a csúcstalálkozó előtt Donald Trump telefonon beszélt Vlagyimir Putyinnal is vasárnap - ezt Trump a Truth Social oldalán közölte. Az amerikai elnök annyit írt, hogy jó és produktív telefonbeszélgetésen van túl az orosz elnökkel. Az amerikai és az orosz adminisztráció arról is megállapodott, hogy a Zelenszkijjel való megbeszélés után Trump újra fel fogja hívni Putyint.

Vlagyimir Putyin és Donald Trump Alaszkában, 2025. augusztus 15-én Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP

Zelenszkij helyi idő szerint a reggeli órákban Kanadából érkezett Floridába, ahol Mark Carney kanadai kormányfővel tárgyalt. Carney a találkozón 2,5 milliárd kanadai dollár (ez 1,8 milliárd amerikai dollárnak felel meg) támogatást ajánlott fel Ukrajna újjáépítésére. Zelenszkij telefonon egyeztetett Keir Starmer brit miniszterelnökkel és az őt támogató európai kormányfőkkel, így a német kancellárral, a lengyel és az olasz miniszterelnökkel, valamint a francia elnökkel is.

A vasárnapi amerikai-ukrán csúcstalálkozón a biztonsági garanciák, a Donbasz ellenőrzése és a területi kérdések lesznek várhatóan napirenden, de kiemelt téma lehet a zaporizzsjei atomerőmű felügyelete is. Ez Zelenszkij harmadik amerikai látogatása az idén: februárban az emlékezetes fehér házi megalázása súlyos diplomáciai mélypontot jelentett, augusztusban ugyanakkor már pozitívabb volt az amerikai-ukrán tárgyalások nyilvános része. Zelenszkij most az eredeti amerikai béketerv 20 pontra redukált, Ukrajna által módosított változatával érkezett Floridába.