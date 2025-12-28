Zelenszkij kész kivonni a csapatait, ha Moszkva is ezt teszi

Ukrajna kész kivonni csapatait a frontvonalról, meghagyva egy demilitarizált övezetet, de csak akkor, ha Oroszország is ezt teszi - erról Zelenszkij ukrán elnök beszélt európai vezetőknek a Donald Trumppal való vasárnapi találkozója előtt. A Financial Times információi szerint Zelenszkij azt hangsúlyozta, hogy cserébe megbízható biztonsági garanciákat akar, amelyek egyértelműen meghatároznák, mit tennének Kijev szövetségesei, ha Moszkva megszegné a békeegyezményt. Az ukrán elnök emellett stabil finanszírozást akar biztosítani az ukrán hadseregnek, támogatást a légvédelemnek, és európai katonai jelenlétet Ukrajnában.

Zelenszkij a Fehér Házban az augusztusi látogatásán. Fotó: MANDEL NGAN/AFP

Zelenszkij vasárnap Floridában, Trump Mar-a-Lago-i rezidenciáján találkozik az amerikai elnökkel. A tárgyalások legfontosabb része várhatóan a területi kérdésről szól majd, arról, hogy Ukrajna hajlandó-e önként kivonulni a Donbasz még általa ellenőrzött részéről. Emellett a zaporizzsjai atomerőmű ellenőrzése és az ott termelt áram megosztása van a várakozások szerint terítéken.

Ukrajna előzetesen egy húszpontos saját béketervet adott át Washingtonnak, Zelenszkij azt szeretné, ha ez határozná meg a béketárgyalások irányát. Az ukrán elnök azt állította telefonon az FT által nem nevesített európai vezetőknek, hogy optimista, de azt szeretné, ha az Egyesült Államoknak az Oroszországra való nyomásgyakorlásra helyeznié a hangsúlyt. Mint mondta, Ukrajna csak békés és biztonságos körülmények között tartott népszavazáson egyezhet bele a megszállt területek Oroszországnak való átengedésébe.

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter eközben vasárnap arról tett közzé nyilatkozatot, hogy Ukrajna megpróbálja elkerülni a konstruktív tárgyalásokat, amiben az európaiak segítik, ők lennének az orosz narratíva szerint a béke fő akadályozói. Putyin vasárnap katonai egyenruhában jelent meg az egyik parancsnokságon az orosz-ukrán fronton, és arról beszélt, hogy Oroszország offenzívája a Donbaszban olyan ütemben halad, hogy „nullára csökkenti” Moszkva érdeklődését az ukrán fegyveres erők kivonása iránt a területről.