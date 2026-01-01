Mától a Bulgáriában is euróval fizetünk

külföld
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Új év, új élet: január 1-jével huszonegyedik tagállamként Bulgária is csatlakozott az euróövezethez. Az euró a bolgár leva szerepét vette át, az átváltási árfolyamot 1 euró = 1,96 leva értékben rögzítették. A bolgárok körülbelül egy hónapig még fizethetnek levában, de a visszajárót már euróban kapják meg. Június 30-ig a régi pénzt díjmentesen lehet átváltani a bankokban és a postákon, a Bolgár Nemzeti Banknál pedig határidő nélkül.

Rumen Radev bolgár államfő újévi beszédében így fogalmazott: „Az euró bevezetése Bulgária európai uniós integrációjának utolsó mérföldköve – egy olyan közösségbe való belépés, amelyet évezredes kultúránk eredményeivel és országunk civilizációs hozzájárulásával kiérdemeltünk.”

Rumen Radev
Fotó: NIKOLAY DOYCHINOV/AFP

Bár az elnök nagyon pozitívan nyilatkozott az euró bevezetéséről, a közvélemény megosztott. A márciusi Eurobarometer-felmérés szerint megkérdezettek 53 százaléka ellenezte az euró bevezetését, míg 45 százalék támogatta azt, ebben a komoly orosz dezinformációs kampánynak is szerepe volt. A többség úgy vélte, hogy Bulgária még nem áll készen az euróra, a megkérdezettek legfőbb félelme az volt, hogy az átállás során „visszaélésszerű áremelések” történhetnek. (Politico)

külföld eurózóna bulgária orosz dezinformáció bolgár leva Rumen Radev euróövezet euró
Kapcsolódó cikkek

Orosz dezinformációs kampány is kíséri a bolgár euró bevezetését

Bulgária januárban vezeti be az eurót, azonban egy friss felmérése szerint a polgárok 51%-a támogatja csak az egységes valuta bevezetését, míg 45% ellenzi azt.

Jelinek Anna
külföld