Irán az amerikai katonák megtámadásával fenyegette vissza Donald Trumpot

Donald Trump amerikai elnök pénteken azzal fenyegette meg az iráni rezsimet, hogy a békés tüntetők segítségére siet, ha folytatódik az erőszak. Az iráni vezetés reagált Trump fenyegetésére, arra figyelmeztetve az Egyesült Államokat, hogy ha beavatkoznak, akkor a térségben állomásozó amerikai katonák célponttá válhatnak.

Fotó: ANNA MONEYMAKER/Getty Images via AFP

Iránban napok óta tartanak a magas megélhetési költségek miatti tiltakozások, már halálos áldozatok is vannak.

Iráni tisztviselők határozott figyelmeztetéseket adtak ki az Egyesült Államok esetleges beavatkozása ellen az ország belügyeibe. Ali Laridzsáni, Irán nemzetbiztonsági főnöke az X-en azt írta, hogy az amerikai beavatkozás „zavart idézne elő az egész térségben, és az amerikai érdekek megsemmisüléséhez vezetne”.

A legközvetlenebb fenyegetés Mohammad Bagher Ghalibáftól, az iráni parlament elnökétől érkezett, aki arra figyelmeztetett, hogy Irán az Egyesült Államok közel-keleti erőit venné célba, amennyiben Washington beavatkozna.

„Amerika tiszteletlen elnökének azt is tudnia kell, hogy ezzel a hivatalos nyilatkozattal a térség egészében minden amerikai létesítmény és erő számunkra legitim célponttá válik bármilyen lehetséges lépés megtorlásaként” — mondta Ghalibaf.

Abbas Aragcsi külügyminiszter arra figyelmeztetett, hogy az ország fegyveres erői „készenlétben állnak, és pontosan tudják, hová kell célozniuk”, amennyiben Irán szuverenitása veszélybe kerül.

Egy külön közleményben a külügyminisztérium Washington fenyegetését a nemzetközi jog megsértésének nevezte, és közölte, hogy Irán ellen irányuló bármilyen agresszióra „határozott és átfogó” válasz érkezne. (CNN)