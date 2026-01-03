Trump élőben nézte Maduro elfogását, akár egy tévéshow-t Mar-a-Lago-i birtokán

Donald Trump amerikai elnök összetett katonai műveletnek nevezte szombaton Nicolás Maduro venezuelai elnök és feleségének a letartóztatását, bejelentve, hogy abban amerikai katonák is megsebesültek, de emberéletet nem veszítettek.

Az amerikai elnök a Fox News hírtelevíziónak telefonon adott interjúban beszámolt arról, hogy élőben nézte a katonai akciót Mar-a-Lago-i birtokán, a hadsereg vezetőivel együtt.

„Valódi katonáktól hallottam, hogy a Földön nincs még egy ország, amely képes lenne egy ilyen akcióra” – mondta Trump. „Ha látta volna, mi történt, szó szerint úgy néztem, mintha egy tévéműsort néznék.”

„Ha látta volna a sebességet, az erőszakosságot – tudja, azt mondják, hogy sebesség, erőszakosság, ezt a kifejezést használják. Egyszerűen elképesztő volt, elképesztő munka, amit ezek az emberek végeztek. Senki más nem lett volna képes bármi hasonlóra” – tette hozzá Trump.

Megfogalmazása szerint Nicolás Maduro egy „valóságos erődben” rejtőzött, és az amerikai katonáknak nem volt könnyű dolguk. „Tényleg, egyszerűen betörtek, és olyan helyekre is bejutottak, ahová valójában nem lett volna szabad bejutni: acélajtókat törtek fel, amelyeket éppen ezért a célért szereltek fel, és másodpercek alatt kiiktatták őket. Ilyet még soha nem láttam” – folytatta Trump.

Fotó: WIN MCNAMEE/Getty Images via AFP

Hozzátette, hogy a venezuelai elnök megpróbált elrejtőzni az épületen belül is, de annak különlegesen biztosított részébe nem sikerült eljutnia.

Donald Trump utalt arra is, hogy a szombati katonai műveletet eredetileg négy nappal korábbra tűzték ki, de az időjárási körülmények akkor nem tették lehetővé az akció végrehajtását.

Beszámolt arról, hogy elfogásuk után Maduróékat helikopterrel az Iwo Jima amerikai hadihajóra vitték, amelyen New Yorkba szállítják őket a bírósági eljárásra. Az amerikai elnök utalt arra, hogy az Egyesült Államok rezsimváltást szeretne elérni Venezuelában, hozzátéve: nem hagyhatja, hogy a jelenlegi venezuelai rezsimen belül valaki Nicolás Maduro helyébe lépjen. Röviden támogatásáról biztosította az ellenzék vezetőjét, a Nobel békedíjas María Corina Machadot. Az amerikai elnök arról is beszélt, hogy az Egyesült Államok kész beszállni Venezuela olajiparába is.

Elmondta azt is, hogy a helyi idő szerint szombaton délelőtt 11 órára (magyar idő szerint 17 óra) tervezett sajtótájékoztatóján Pete Hegseth védelmi miniszter és Dan Cane vezérkari főnök is részt vesz és részleteket mond el az akcióról.

(MTI, CNN)