Ballisztikus rakétákat indított Észak-Korea a Japán-tenger irányába, órákkal azután, hogy a dél-koreai elnök Pekingbe utazott

Észak-Korea vasárnap több ballisztikus rakétát indított a Japán-tenger irányába - közölte a dél-koreai hadsereg. A lövedékek mintegy 900 kilométert repültek, mielőtt a tengerbe csapódtak. A rakéták pontos típusa és száma egyelőre nem ismert, a japánok legalább két indítást valószínűsítenek.

A rakétakísérletekre néhány órával azután került sor, hogy I Dzsemjong dél-koreai elnök állami látogatásra Kínába indult, ahol Hszi Csin-ping kínai elnökkel tárgyal.

Dél-Korea és Japán elítélte a rakétaindításokat, hangsúlyozva, hogy azok megsértik az ENSZ Biztonsági Tanácsának határozatait, amelyek tiltják Észak-Korea számára ballisztikus rakéták tesztelését.

Az amerikai indo-csendes-óceáni parancsnokság közölte: az esemény nem jelent közvetlen fenyegetést az Egyesült Államokra vagy szövetségeseire, Washington azonban egyeztet partnereivel.

Az észak-koreai állami média eközben arról számolt be, hogy Kim Dzsongun egy lőszergyárat látogatott meg. (via MTI)