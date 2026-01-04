XIV. Leó pápa is aggódik a venezuelai helyzet láttán, a szuverenitás fontosságáról beszélt

Az erőszak elkerülését, Venezuela lakossága jólétét, az emberi és polgári jogok biztosítását, valamint az ország szuverenitásának megőrzését sürgette XIV. Leó pápa a Szent Péter téren mondott beszédében. A pápa kiemelt figyelmet kért a dél-amerikai ország gazdasági helyzete miatt legjobban szenvedő szegényeknek.

Fotó: Elisabetta Trevisan/via REUTERS

Az Egyesült Államok szombaton nagyszabású támadás során rabolta el Nicolás Maduro elnököt és feleségét a hálószobájukból, hogy amerikai földön állíthassák bíróság elé „narkoterrorista összeesküvés” vádjával. XIV. Leó pápa úgy fogalmazott, aggodalommal figyeli a venezuelai eseményeket.

„A szeretett venezuelai nép jólétének fontosabbnak kell lennie minden más megfontolásnál, túl kell lépni az erőszakon az igazság és a béke útján haladva, az ország szuverenitásának és az alkotmányba írt jogállamnak a biztosításával, az emberi és polgári jogok egyéni és közös tiszteletben tartásával”

– jelentette ki XIV. Leó, aki közös cselekvésre szólított fel Venezuela békés jövője érdekében.

A pápa a Venezuela oltalmazójaként ismert Coromotói Miasszonyunk, valamint José Gregorio Hernández (1846-1919) és Carmen Rendiles (1903-1977) venezuelai szentek közbenjárását kérte. A nép orvosaként ismert Jose Gregorio Hernandez a latin-amerikai ország legelső szentje, akinek szentté avatásáról Ferenc pápa tavaly márciusban döntött, Carmen Rendiles venezuelai szerzetesnővér pedig rendet alapított, és 2018-ban avatták boldoggá. Mindkettőjüket XIV. Leó pápa avatta szentté tavaly októberben. (MTI)