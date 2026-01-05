A fiatal korában gerillaként harcoló kolumbiai elnök kész újra fegyvert ragadni, ha Trumpék megtámadják az országát

külföld
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Gustavo Petro kolumbiai elnök figyelmeztette Donald Trumpot, hogy maga is kész fegyvert fogni, ha az Egyesült Államok megtámadná Kolumbiát.

Petro fiatal korában az M19 gerillacsoport tagjaként aktívan harcolt. Hosszú X-bejegyzésében azonban azt írta, bár megesküdött rá, hogy nem nyúl többet fegyverhez, a hazájáért újra fegyvert ragadna.

Posztjában kiemelte, hogy kormánya aktívan küzd a kábítószer-kereskedelem ellen. Trump ugyanis korábban a kolumbiai drogpolitikára hivatkozva fenyegette meg katonai csapásokkal Kolumbiát. Petro azt írta, hogy egy amerikai csapás gyermekek életét veszélyeztetné, és azokat a szeparatista csoportokat segítené, amikkel nagy nehezen kiegyezett a kolumbiai kormány.

Gustavo Petro és Donald Trump
Fotó: LUIS ACOSTA, JIM WATSON/AFP

Trump vasárnap azt mondta, hogy Kolumbiát „egy beteg ember irányítja, aki szeret kokaint gyártani és azt az Egyesült Államoknak eladni”, de már „nem fogja ezt sokáig csinálni”.

Petro és Trump viszonya már hónapokkal Nicolás Maduro venezuelai elnök elrablása előtt megromlott. A kolumbiai elnök októberben gyilkossággal vádolta meg az amerikai elnököt egy halászhajó kilövése miatt, cserébe az amerikai kormány nem sokkal később őt és a családtagjait is szankcionálta. (via Euronews)

külföld fegyver Gustavo Petro Egyesült Államok Donald Trump venezuela kolumbia Nicolas Maduro
Kapcsolódó cikkek

Trump újabb négy országot fenyegetett meg Venezuela után

Kolumbiába is szívesen küldene katonákat, Kuba szerinte magától is összeomlik. Aztán jöhet Grönland.

Kolozsi Ádám
külföld

A kolumbiai elnök gyilkossággal vádolta meg az amerikaiakat egy halászhajó állítólagos kilövése miatt

Gustavo Petro szerint az amerikaiak meggyilkoltak egy kolumbiai halászt.

Molnár Kristóf
külföld

Washington szankcióval sújtotta a kolumbiai elnököt

Gustavo Petrót és családtagjait is szankcionálták, mert Trump kormánya szerint segítik a drogkereskedelmet.

Horváth Bence
külföld