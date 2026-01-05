Kubai elnök: a venezuelai államfőt védő 32 kubai halt meg az amerikai katonai hadművelet során

Miguel Díaz-Canel kubai államfő vasárnap bejelentette, hogy „32 kubai halt meg, miközben Nicolás Maduro venezuelai elnököt védte az Egyesült Államok Venezuela elleni támadásakor”. Az áldozatok közt katonák és a titkosszolgálat tagjai is voltak. A bejelentés nyilvános jelzése annak, Kuba milyen fontos szövetségese Venezuelának és a Maduro-kormánynak.

„Honfitársaink méltósággal és hősiességgel teljesítették kötelességüket, és heves ellenállás után, közvetlen harcban a támadókkal szemben, vagy a bombázások következtében estek el” – mondta Díaz-Canel.

A kubai elnök hétfőtől kétnapos gyászt hirdetett. A Prensa Latina kubai állami hírügynökség beszámolója szerint a kubai „harcosok” a venezuelai kormány kérésére tartózkodtak az országban, és „küldetésük végrehajtása” során vesztették életüket.

Nicolás Madurót és feleségét egy brooklyni börtönben tartják őrizetben. A kábítószer-bűncselekményekkel és kábítószer-terrorizmussal vádolt venezuelai elnök a várakozások szerint már hétfőn megjelenik a bíróság előtt. (MTI, New York Times)