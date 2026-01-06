35 halálos áldozata lehet eddig az iráni tüntetéseknek, köztük négy gyerek

külföld
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn
Tüntetők Teheránban december 29-én.
Fotó: HANDOUT/AFP

Iránban legalább 35-en meghaltak és több mint 1200 embert vettek őrizetbe a közel másfél hete tartó, több városban is erőszakba torkolló tiltakozások során az Egyesült Államokban működő Human Rights Activists News Agency (HRANA) szerint. A halottak között négy gyerek is van.

A szervezet, amely egy iráni aktivista hálózatra támaszkodik tudósításai során, a múltbeli zavargások során pontos adatokat szolgáltatott. Irán 31 tartományából 27-ben zajlanak tüntetések több mint 250 helyszínen.

Eközben a Farsz iráni hírügynökség hétfő késő este arról számolt be, hogy a tüntetéseken mintegy 250 rendőr és a Forradalmi Gárda önkéntesekből álló Baszidzs egységének 45 tagja megsérült.

Donald Trump amerikai elnök pénteken arra figyelmeztette Iránt, hogy ha „békés tüntetőket ölnek meg”, az Egyesült Államok a tüntetők segítségére siet.

A megmozdulások a megélhetési válság, az elszabadult infláció és a nemzeti valuta hirtelen gyengülése miatt robbantak ki, és az utóbbi három év legnagyobb országos tiltakozási hullámává váltak. (via MTI)

külföld tüntetés iráni tüntetések halálos áldozatok Irán Human Rights Activists News Agency (HRANA)
Kapcsolódó cikkek

Donald Trump megfenyegette az iráni rezsimet: beavatkozik, ha folytatódik a tüntetők elleni erőszak

A még egy éve sem hivatalban lévő amerikai elnök eddig hét országot bombázott kisebb-nagyobb mértékben.

Tóth-Szenesi Attila
külföld

Az elmúlt évek legnagyobb tüntetései zajlanak Irán-szerte, a gazdasági problémák már annyira súlyosak, hogy azt az iráni rezsim sem tudja eltagadni

Ezúttal az állami médiumok is elismerik, hogy tiltakozások zajlanak, de gyorsan hangsúlyozták, hogy a tüntetők kizárólag a gazdasági helyzet miatt aggódnak, és semmi kifogásuk a teokratikus berendezkedéssel szemben.

Takács Lili
külföld