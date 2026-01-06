35 halálos áldozata lehet eddig az iráni tüntetéseknek, köztük négy gyerek

Tüntetők Teheránban december 29-én. Fotó: HANDOUT/AFP

Iránban legalább 35-en meghaltak és több mint 1200 embert vettek őrizetbe a közel másfél hete tartó, több városban is erőszakba torkolló tiltakozások során az Egyesült Államokban működő Human Rights Activists News Agency (HRANA) szerint. A halottak között négy gyerek is van.

A szervezet, amely egy iráni aktivista hálózatra támaszkodik tudósításai során, a múltbeli zavargások során pontos adatokat szolgáltatott. Irán 31 tartományából 27-ben zajlanak tüntetések több mint 250 helyszínen.

Eközben a Farsz iráni hírügynökség hétfő késő este arról számolt be, hogy a tüntetéseken mintegy 250 rendőr és a Forradalmi Gárda önkéntesekből álló Baszidzs egységének 45 tagja megsérült.

Donald Trump amerikai elnök pénteken arra figyelmeztette Iránt, hogy ha „békés tüntetőket ölnek meg”, az Egyesült Államok a tüntetők segítségére siet.

A megmozdulások a megélhetési válság, az elszabadult infláció és a nemzeti valuta hirtelen gyengülése miatt robbantak ki, és az utóbbi három év legnagyobb országos tiltakozási hullámává váltak. (via MTI)