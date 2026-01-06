Ezer kilométeres dugó, tanítási szünet, mínusz 30 fok – egész Európában durva tél van

Összesen több mint ezer kilométernyi dugót okozott az erős havazás hétfőn Párizsban és környékén a helyi forgalomirányítás adatai szerint, az ezer kilométeres álomhatárt valamikor a délutáni órákban lépték át.

Havas bolhapiac Párizsban január 5-én. Fotó: ANTOINE LORGNIER/Hans Lucas via AFP

Több franciaországi reptéren járatokat kellett törölni, hogy el tudják takarítani a havat a kifutópályákról, és a TGV gyorsvonat is csak óránként 200 kilométeres sebességgel közlekedik 300 helyett.

De az erős havazás és a tartós fagyok egész Európában közlekedési fennakadásokat okoznak, főleg Lengyelország, az Egyesült Királyság, Csehország és Hollandia érintettek.

Az amszterdami Schiphol repülőtéren közel 700 járatot töröltek, ez az aznapra tervezett összes indulás és érkezés több mint felét jelenti. A holland főváros és az Utrecht körüli vasúti közlekedés rövid időre teljesen összeomlott, több száz kilométeres dugók alakultak ki az autópályákon, rengeteg a baleset. A havazás Hollandiában a hét végéig eltart.

Varsó, január 5. Fotó: ALEKSANDER KALKA/NurPhoto via AFP

Mindeközben Lengyelországban is több órás késések voltak a vasúti közlekedésben egész nap. A fagy is súlyosbodik, Csehországban mínusz 30,6 fokot is mértek, Ausztriában mínusz 25,7 volt a leghidegebb.

Skóciában több száz iskolában nincs tanítás az erős havazás miatt, rengeteget utat is lezártak. Közben Angliában és Walesben is fennakadásokat okoz a téli időjárás, a liverpooli reptéren például egy időre le kellett állítani a forgalmat.

Szarajevóban 40 centiméter hó esett, de még Spanyolországban is esett valamennyi, és figyelmeztetések vannak érvényben Szlovákiában, Romániában és Svédországban is. (via ORF, Spiegel)