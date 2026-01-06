Kifogyott a Nike a melegítőből, amiben az elrabolt, bekötött szemű Nicolas Madurót lefotózták

Több méretben is kifogyott a Nike hivatalos amerikai webshopja abból a szürke melegítő szerelésből, amiben lefotózták a megbilincselt, bekötött szemű Nicolas Maduro venezuelai diktátort az elrablása után a USS Iwo Jima amerikai repülőgéphordozó fedélzetén.
Maduro a Donald Trump által posztolt fotón egy szürke Nike Tech fleece szettet visel, az Egyesült Államokban a felső és a nadrág együtt 200 dollárba (nagyjából 65 ezer forintba) kerül.
A szerelés a geopolitikai ingyenreklám előtt is népszerű volt, de a Nike említései az X-en így is több mint megtízszereződtek az elmúlt napokban az előző hónaphoz képest.
A venezuelai helyzetről legutóbb ebben a cikkben írtunk hosszabban. (via Business Insider)
Három nappal az után, hogy elrabolták Venezuelából Nicolás Madurót és feleségét, úgy tűnik, ezen kívül egyelőre más nem változik az országban. A sokat szenvedett venezuelaiaknak az amerikai akciótól nem lett jobb, de legalább rosszabb sem. Ez Washington eddigi latin-amerikai beavatkozásaihoz képest pozitív mérleg.