Kifogyott a Nike a melegítőből, amiben az elrabolt, bekötött szemű Nicolas Madurót lefotózták

Több méretben is kifogyott a Nike hivatalos amerikai webshopja abból a szürke melegítő szerelésből, amiben lefotózták a megbilincselt, bekötött szemű Nicolas Maduro venezuelai diktátort az elrablása után a USS Iwo Jima amerikai repülőgéphordozó fedélzetén.

Maduro a Donald Trump által posztolt fotón egy szürke Nike Tech fleece szettet visel, az Egyesült Államokban a felső és a nadrág együtt 200 dollárba (nagyjából 65 ezer forintba) kerül.

A szerelés a geopolitikai ingyenreklám előtt is népszerű volt, de a Nike említései az X-en így is több mint megtízszereződtek az elmúlt napokban az előző hónaphoz képest.

A venezuelai helyzetről legutóbb ebben a cikkben írtunk hosszabban. (via Business Insider)