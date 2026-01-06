Kolumbia külügyminisztere kijelentette, hogy a hadseregnek meg kell védenie az országot, ha az Egyesült Államok megtámadná

Kolumbia külügyminisztere kedden kijelentette, hogy az ország hadseregének meg kell védenie Kolumbia területét és szuverenitását egy esetleges amerikai invázió esetén.

Donald Trump amerikai elnök vasárnap katonai fellépéssel fenyegette meg Kolumbiát, a szomszédos Venezuelában végrehajtott akcióhoz hasonló módon, amely Nicolás Maduro elnök elfogásával végződött.

„Amennyiben ilyen agresszióra kerülne sor, a hadseregnek meg kell védenie a nemzeti területet és az ország szuverenitását” – mondta Rosa Villavicencio külügyminiszter egy sajtótájékoztatón. Hozzátette, hogy a nemzetközi jog értelmében az államokat megilleti az önvédelemhez való jog.

Fotó: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA/Anadolu via AFP

Korábban már Gustavo Petro kolumbiai elnök is figyelmeztette Donald Trumpot, hogy maga is kész fegyvert fogni, ha az Egyesült Államok megtámadná Kolumbiát.

Petro fiatal korában az M19 gerillacsoport tagjaként aktívan harcolt. Hosszú X-bejegyzésében azonban azt írta, bár megesküdött rá, hogy nem nyúl többet fegyverhez, a hazájáért újra fegyvert ragadna.

Posztjában kiemelte, hogy kormánya aktívan küzd a kábítószer-kereskedelem ellen. Trump ugyanis korábban a kolumbiai drogpolitikára hivatkozva fenyegette meg katonai csapásokkal Kolumbiát. Petro azt írta, hogy egy amerikai csapás gyermekek életét veszélyeztetné, és azokat a szeparatista csoportokat segítené, amikkel nagy nehezen kiegyezett a kolumbiai kormány.