Merész vízió Orbán Viktortól: „Van esélyünk arra, hogy nemcsak vidéken, hanem Budapesten is győzzünk”

Budapest baloldali vezetése csődbe vitte a nemzet fővárosát, a leggazdagabb magyar települést, és nem kétséges, az országot is csődbe vinnék, ha rájuk lenne bízva – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke kedd este pártja budapesti jelöltállító gyűlésén. A kormányfő összegzése szerint az elmúlt 15 évben Budapesten ők építettek, az ellenfeleik pedig akadályozták őket.

Orbán Viktor arról beszélt, hogy miközben a Fidesz vidéki támogatottságát még a párt ellenfelei is elismerik, a Fidesz és a főváros kapcsolatáról úgy szoktak beszélni, mint aminek jelentősége elmarad a párt vidéki támogatottságától. Ezzel szemben a helyzet az, hogy a budapesti a Fideszen belül a legnagyobb közösség, itt van a legtöbb, sok száz Fidesz-tag.

Nincs Fidesz-kormányzás, nincs Fidesz–KDNP-s parlamenti többség és végképp nincs kétharmad erős budapesti Fidesz nélkül – jelentette ki. Úgy fogalmazott: ha nem tudtak volna szót érteni a budapestiekkel, akkor nem nyerték volna meg kétszer a főpolgármester-választást és számos kerületi polgármesteri csatát. „Ez fantasztikus teljesítmény, semmi okunk, hogy ezt alábecsüljük”, vagy hogy úgy tekintsünk Budapestre, „mint egy olyan városra, amelyről lemondhatunk” – mondta Orbán Viktor.

Az elmúlt időszak budapesti fejlesztéseiről szólva kiemelte: az elmúlt 15 évben a kormány 3 ezer milliárd forintból fejlesztette a fővárost. Parkok, sportcsarnokok, iskolák, rendelők, kórházak újultak meg a magyar kormány munkájának köszönhetően. „Rendeztünk több vizes világbajnokságot, volt atlétikai vb, BL-nyolcaddöntő, és nemsokára lesz döntő is.” Megújult a Városliget, a Kossuth tér, újjáépítés alatt áll a budai Vár – sorolta a kormányfő.

Emlékeztetett: a „baloldali mutyizások után” a Fidesz-kormány befejezte Budapest helyett a 4-es metrót, és részt vállalt a 3-as metró felújításában. „Európa egyik legjobb tömegközlekedési rendszerét alakítottuk ki Budapesten” – értékelt, sajnálatát fejezve ki, hogy a mostani városvezetés nem tud élni a lehetőséggel.

Orbán Viktor erős és rátermett fideszesek körében Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán/MTI/MTVA

A helyzet úgy áll, hogy az elmúlt 15 évben „mi építettünk, az ellenfeleink pedig akadályoztak, mi alkottunk, ők tiltakoztak” – összegzett Orbán Viktor, példaként említve a Városligetet.

Megemlítette, hogy Budapesten az úgynevezett nominális GDP egy főre jutó mértéke, ami 2010-ben 29 ezer dollár volt, 2024-re 53 ezer dollárra nőtt. Budapesten 2024-ben az egy főre jutó nemzeti össztermék az EU-átlag 102 százaléka volt, miközben Franciaországban csak 100, Olaszországban 95, Spanyolországban 92 százalék.

Budapest a „legékesebb példája annak, hogy velünk, vagyis a Fidesz-kormánnyal még azok is jól járnak, akik nem ránk szavaznak” – fogalmazott a miniszterelnök.

Kitért arra is: Budapest Európa egyik legbiztonságosabb városa, ugyanis itt nincs iszlám radikalizmus. Kiemelte, a zsidó családok és közösségek Budapesten vannak a legnagyobb biztonságban egész Európában.

Elmondta, nagy csalódás, ami ma Budapesten a városvezetés alatt történik, ugyanis hiába minden kormányzati támogatás és fejlesztés, Budapest ma egy bajoktól gyötört, bajból bajba botladozó fővárossá vált. Nem ilyet érdemelnek a magyarok – hangsúlyozta.

Orbán Viktor azt mondta, példátlan a mostani városvezetés azon teljesítménye, hogy még a leggazdagabb magyar települést is képesek voltak csődbe vinni. Hozzátette: „ne legyen kétségünk, az országot is csődbe vinnék, ha rájuk lenne bízva”.

Az iparűzési adóval kapcsolatban felhívta a figyelmet, hogy a kormányzati intézkedések következtében közel duplájára nőtt az ebből származó bevétel az elmúlt években. A fővárosban keletkezik a helyi iparűzési adóbevételek több mint 40 százaléka, miközben az ország lakosságának mintegy 17 százaléka lakik itt – részletezte.

De mindig marad pénz a végelszámolás alatt álló önkormányzati cégeknél szabálytalanul kiosztott jutalmakra, aztán jön a kuncsorgás, siránkozás, hogy segítség nélkül leáll a tömegközlekedés, nem viszik el a szemetet, nem lesz közvilágítás – tette hozzá, megjegyezve, miközben a városban baj baj hátán van, egy ukrán zászlónak és egy Pride-zászlónak mindig akad azért hely a városházán.

A Fidesz elnöke közölte, az is kiderült, milyen az, amikor a Tisza Párt része a baloldali kormányzásnak: a párt asszisztált a város csődjéhez, és közben Brüsszelben megszavazta a migrációs paktum felgyorsítását.

„Baloldali kormányzás esetén a Tisza kormányzati részvétele azt jelentené, hogy Budapest utcáin újra megjelennének a migránsok” – mondta.

A kormányfő kitért arra, hogy Brüsszelben a velük szemben álló politikai pártok megszavazták azt az európai uniós költségvetési javaslatot is, amelynek értelmében folytatni kell a háborút és növelni kell az Ukrajnának szánt pénzügyi támogatásokat. Emlékeztetett arra, hogy az ukrán kormány benyújtott egy újabb 800 milliárd eurós pénzügyi igényt.

Orbán Viktor felidézte, hogy a 2022-es parlamenti választáson 390 ezer ember szavazott a Fidesz–KDNP-re Budapesten, és még a legutóbbi európai parlamenti választáson is ők voltak a legerősebb párt.

Azt mondta, az elmúlt években a Fidesz fővárosi szervezete megújult, és méltatta Szentkirályi Alexandra fővárosi Fidesz-elnök munkáját.

„Van esélyünk arra, hogy nemcsak vidéken, hanem Budapesten is győzzünk” – fogalmazott Orbán Viktor. Kijelentette, egyetlen utcát, teret, bérházat sem fognak átengedni, mindenkit el fognak érni a kampány során, és mindenkit meg fognak győzni, akit lehet.

A Fidesz elnöke úgy értékelt: jelöltjeik erősek, rátermettek, és értik a dolgukat.