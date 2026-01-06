Szabálysértést követhet el, aki útszóró sót használ a járdán

Havazás 2023-ban, Budapesten. Fotó: Kristóf Balázs/444

„Jó ha tudja mindenki: a járdákon a fasorok védelmében kormányrendelet tiltja az útszóró sóval történő síkosságmentesítést, szabálysértést követ el az, aki útszóró sót használ a járdán, mert annak közvetlen kapcsolata van a favermekkel” – írja Bardóczi Sándor, Budapest főtájépítésze a Facebookon.

A poszt nem rögtön ezzel a fenyegetően ható mondattal kezdődik, Bardóczi hosszan magyarázza előtte, hogy „a téli sózás a talajéletnek, a talajszerkezetnek egyárt gyilkosa, a nátrium-klorid visszafordíthatatlanul átalakítja (elszikesíti) a talajt, ezáltal az nem képes többet vizet felvenni vagy átereszteni, megöli a talajlakó baktériumokat, gombákat”.

Hangsúlyozza, hogy minden jobb síkosságmentesítésre: a magnéziumsók, káliumsók, NPK műtrágya, zeolit, faforgács, homok például.

A főváros cégei egyébként a kiemelt fasorok védelmében a sík közúti szakaszokon néhány éve, a parkokban pedig bő egy évtizede alternatív anyagot hasznának síkosságmentesítésre a közutakon is – írja Bardóczi.