80 ezer forintra bírságolták a hatvanpusztai biztonsági őrt, aki nekiment Hadházy Ákos autójának

A nyomozást ugyan megszüntették, ettől függetlenül szabálysértés miatt megbírságolták azt a hatvanpusztai biztonsági őrt, aki először frontálisan szembehajtott Hadházy Ákos független képviselő autójával, majd oldalról neki is ment – írja a Gulyáságyú Média.
A férfi ellen augusztusban indítottak büntetőeljárást közúti veszélyeztetés miatt. Hadházy autójában ott ült a Gulyáságyú Média újságírója, Gulyás Balázs is. Novemberben a Bicskei Rendőrkapitányság végül megszüntette a nyomozást, Hadházy szerint a rendőrség a szakértői jelentést és a vallomásokat is figyelmen kívül hagyta.
A rendőrség azt viszont megállapította, hogy a vagyonőr valószínűleg megsértette a KRESZ-t, mert megzavarta a közúti közlekedés rendjét. Ezért az ügy iratait továbbították a Bicskei Rendőrkapitányság szabálysértési hatóságának.
A szabálysértési eljárás le is zárult, a bicskei rendőrség 80 ezer forint bírságot szabott ki a férfira a közúti közlekedés rendjének megzavarása miatt, továbbá 3 hónapra eltiltották a járművezetéstől. Ezeken felül 359 359 forint szabálysértési költség megfizetésére is kötelezték.
A jogszabály szerint ezért a szabálysértésért legfeljebb 200 ezer forintos bírság és akár egy év vezetéstől eltiltás is kiszabható. A rendőrség indoklása szerint a bírság összegének megállapításakor figyelembe vették a magas szabálysértési költséget, valamint a férfi személyi és anyagi körülményeit.
A határozatból az is kiderül, hogy a rendőrség nem hallgatta meg sem Hadházy Ákost, sem Gulyás Balázst, és további eljárási lépéseket nem tartott szükségesnek. Ugyanakkor a döntés egyértelműen rögzíti, hogy a férfi nem az út- és látási viszonyoknak megfelelően vezetett az egyenetlen, poros úton. Előbb nekiütközött az előtte haladó autó bal hátsó részének, majd egy előzési manőver során nem tartott megfelelő oldaltávolságot, és ismét ütközött. A rendőrség szerint ezért egyértelműen a férfi a felelős a balesetért.
A férfi a Hatvanpusztát őrző cég pólóját viseli.
„Ha az ügyészség is azt merészelné mondani, hogy ebben az országban valakit szándékosan le lehet szorítani az útról büntetlenül, akkor pótmagánváddal én fogom bíróság elé vinni az ügyet.”
Mert „az általa alkalmazott vezetéstechnikai műveletek során az eredmény bekövetkezését nem láthatta előre”, és különben is, „a vagyonőr cselekményének kizárólag az volt a célja, hogy a másik gépkocsivezetőt megállítsa”.