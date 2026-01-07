A Karib-tengeren is elfogott egy olajszállító hajót az amerikai parti őrség

külföld
Az Egyesült Államok lefoglalt egy második olajszállító tankerhajót is, ezúttal a Karib-tengeren – írja a BBC az amerikai Déli Parancsnokság (US Southern Command) közlése alapján. Az akcióról egy videót is közzétettek:

A hadsereg tájékoztatása szerint a „szankciók alatt álló, árnyékflottához tartozó motoros tartályhajót” egy hajnali művelet során fogták el.

„Az elfogott M/T Sophia nevű hajó nemzetközi vizeken közlekedett, és illegális tevékenységet folytatott a Karib-tengeren. Az amerikai parti őrség az M/T Sophiát az Egyesült Államokba kíséri további intézkedés céljából”

– írta a hadsereg. A New York Times szerint a hajó hamisan kameruni zászló alatt közlekedett.

A parti őrség szerda délután az Atlanti-óceán északi részén mintegy kéthetes üldözés után sikeresen elfogta azt az olajszállítót is, ami megpróbálta elkerülni a Venezuela körüli részleges blokádot. Az a tartályhajó is egy árnyékflotta része volt, amely az Egyesült Államok és más országok által bevezetett szankciókat megsértve szállított olajat Oroszország, Irán és Venezuela számára.

Az amerikai parti őrség a múlt hónapban megpróbált felszállni az akkor még Bella 1 néven futó hajó fedélzetére a Karib-tengeren, amikor úgy vélték, hogy az Venezuelába tart. A hajó elfogására parancsot kaptak, mondván, az megsérti az amerikai szankciókat és iráni olajat szállít. Ekkor a hajó hirtelen irányt váltott, nevét Marinerára változtatta, és a guyanai zászlót lecserélte oroszra. A hajó védelmére Oroszország legalább egy hadihajót küldött, de amikor az amerikaiak szerda délután felszálltak rá, orosz hajók nem tartózkodtak a közelben.

külföld lefoglalás Egyesült Államok US Southern Command MT Sophia olajszállító hajó karib-tenger olajszállító
