A Polymarketen már lehet fogadni arra, hova mér legközelebb légicsapást az Egyesült Államok

külföld
Miután valaki több mint 400 ezer dollárt nyert egy jó időben megtett fogadással arra, hogy Nicolás Maduro hamarosan elveszíti hatalmát Venezuelában, a kriptoalapú fogadási platform, a Polymarket újított egy merészet, és már arra is lehet fogadni, hogy az USA Kubát, Kolumbiát vagy Szomáliát támadja-e meg legközelebb.

Ez csak egy példa a platform háborúkkal kapcsolatos fogadásai közül, amelyek most a Trump kormányzat sajátos külpolitikája miatt egyre nagyobb figyelmet kapnak. A kereskedők jelenleg 36 százalék esélyt látnak arra, hogy Ali Hamenei, Irán legfőbb vallási vezetője június 30-ig távozik a hatalomból, ez egyébként kevesebb mint 20 százalék volt azelőtt, hogy az Egyesült Államok katonai akciót indított Venezuelában. Ami Grönland amerikai megszerzését illeti az év végéig: az esély továbbra is alacsony, de emelkedik.

Fotó: HANDOUT/AFP

Az előrejelzési piacok jelentős figyelmet kaptak, miután helyesen jelezték előre Trump 2024-es választási győzelmét. A Polymarket egy szabályozatlan, offshore előrejelzési piacot üzemeltet, amely széles mozgástérrel kínál fogadásokat szinte bármilyen eseményre. Bár hivatalosan nem érhető el amerikai felhasználók számára, sok amerikai mégis hozzáfér a tartózkodási helyének látszólagos módosításával.

Ezzel szemben a szabályozott amerikai előrejelzési piacokra szigorúbb szabályok vonatkoznak. Ezeket az amerikai árutőzsdei felügyelet (CFTC) ellenőrzi, amely megtilthat olyan szerződéseket, amelyek terrorizmussal, merénylettel, háborúval, szerencsejátékkal vagy más illegális tevékenységgel kapcsolatosak, illetve amelyek a hatóság megítélése szerint sértik a közérdeket. (WSJ)

