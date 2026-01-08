Francia-orosz fogolycsere: kosárlabdázó hacker egy civilszervezetnek dolgozó kutatóért

Kiengedték franciaországi börtönéből Danyiil Kaszatkin orosz kosárlabdázót, aki ezután visszatért hazájába, cserébe az ortodox karácsony alkalmából orosz elnöki kegyelemben részesült és szintén kiszabadulhatott börtönéből Laurent Vinatier, a svájci Humanitárius Párbeszéd Központ nevű civilszervezet munkatársára.

Az orosz sportolót június 21-én vették őrizetbe a párizsi Charles de Gaulle repülőtéren a francia hatóságok, amerikai kérésre. Az Egyesült Államok azzal vádolta, hogy tagja volt egy hackercsoportnak. Egy párizsi bíróság október 29-én hagyta jóvá Kaszatkin kiadatását az Egyesült Államoknak, ahol akár 25 évi szabadságvesztést is kiszabhattak volna rá. A kosárlabdázó ártatlannak vallotta magát.

Laurent Vinatier-t egy moszkvai bíróság 2024 októberében háromévi börtönre ítélte, mert a vád szerint megsértette a külföldi ügynökökre vonatkozó, független újságírók és civil szervezetek elnyomására használt törvényt. Bűnösnek vallotta magát.

A férfi kutató geopolitikus, a szervezet, amelynek dolgozott, konfliktuszónákban igyekszik közvetíteni a felek között.

Laurent Vinatier egy moszkvai bíróságon 2024 októberében. Fotó: ALEXANDER NEMENOV/AFP

Vinatier ellen 2025 augusztusában kémkedés miatt is eljárást indítottak. Az FSZB szerint szakértőkkel és állami tisztviselőkkel folytatott beszélgetések során olyan adatokat gyűjtött, amelyeket külföldi titkosszolgálatok Oroszország biztonságát veszélyeztető célokra használhatnak fel.

Az Oroszországi Föderáció és Franciaország között kifejezetten rosszak a diplomáciai kapcsolatok az orosz-ukrán háború kitörése óta, a két elnök legutóbb tavaly nyáron beszélt egymással telefonon.

A brit miniszterelnök és a francia elnök nemrég egy Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel közös sajtótájékoztatón jelentették be: készen állnak arra, hogy csapatokat küldjenek Ukrajnába, ha tűzszüneti megállapodás lép életbe a harcoló felek között.

Az orosz külügyi szóvivő szerint ebben az esetben Oroszország a nyugati katonai egységeket katonai célpontnak fogja tekinteni. (via Le Figaro, MTI)