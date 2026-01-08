Offshore cégeken keresztül lett egy kazah oligarcháé András exherceg kastélya, amit II. Erzsébettől kapott nászajándékba

A Jeffrey Epsteinhez fűződő botránya miatt katonai és királyi rangjaitól megfosztott, a közélettől visszavonult András hercegről most azt írja a BBC: egy korábbi ingatlanüzletében akár bűncselekményből származó pénzből is profitálhatott.

A herceg 2007-ben, még a brit királyi család aktív tagjaként, 15 millió fontért adta el Sunninghill Park nevű birtokát egy kazah oligarchának, Timur Kulibajevnek. Az ingatlan becsült piaci értékénél jóval drágább adásvétel finanszírozásában pedig egy olyan offshore cég pénze is szerepet játszott, amelyet olasz ügyészek vesztegetési ügyekkel hoztak összefüggésbe (bár vádemelés végül nem történt).

A modern, kétszintes, vörös téglás kastélyt – 12 hálószobával, 12 fürdőszobával és hat fogadóteremmel – II. Erzsébet királynő 1986-ban esküvői ajándékként adta András hercegnek. Az épület évekig üresen állt, lebontották, a helyére új kastélyt építettek, de azt se lakta soha senki.

Madártávlati kép 2010-ből az azóta lebontott, 1980-as évekbeli épületről. Forrás: Facebook

Az ügylet finanszírozásában szerepet játszó Enviro Pacific Investments nevű cég olasz bírósági iratok szerint 2007-ben egy korrupciós konstrukcióból származó pénzt kapott. Bár Kulibajev ellen végül nem emeltek vádat, az ügyészek megállapítása szerint a cég kapcsolatba hozható volt egy olyan hálózattal, amely kazah tisztviselők megvesztegetésére szolgált olajipari szerződésekért cserébe.

Kulibajev ügyvédei azt állítják, a kölcsön jogszerű volt, piaci feltételekkel, és később visszafizették, de a BBC által feltárt iratok alapján a pénz útja több ponton is aggályos.



Pénzmosás elleni szakértők szerint az adásvételt több egyértelmű „red flag” kísérte, például:

Kazahsztán már ekkor közismert volt a rendszerszintű korrupcióról,

a vevő közszereplő, az akkori kazah elnök veje volt,

bonyolult offshore struktúrákat használtak,

az ár feltűnően magas volt,

a vevő kilétét nem hozták nyilvánosságra.

Mindezek ellenére az ügylet létrejött, és nincs nyoma annak, hogy az eladó oldalán különösen alapos átvilágítás történt volna, holott erre a brit szabályok már akkor is kötelezték az ügyvédeket. Andrew Mountbatten-Windsor nem reagált a BBC kérdéseire, korábban viszont azt mondta: nem az ő dolga, honnan származik a pénz, ha a vételárat kifizették.