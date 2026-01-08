Plusz 16 hét börtönbüntetést kapott a férfi, aki korábban már életfogytiglant kapott

16 hét börtönbüntetést kapott a Tate Modern erkélyéről egy gyereket ledobó férfi, amiért megtámadott két ápolót.

Jonty Bravery 2020-ban kapott életfogytiglant, amikor még fiatalkorúként, 17 évesen ledobott egy hatéves francia kisfiút a londoni Tate Modern képzőművészeti galéria tetőteraszáról.

Most plusz 16 hétre ítélték, miután bűnösnek találták két ápoló megtámadásában. egyikőjüket combon rúgta, a másikat pedig megkarmolta az arcán.

A férfit jelenleg a berkshire-i Broadmoorban, egy szigorúan őrzött pszichiátriai kórházban tartják fogva.

Az Independent azt írja, a most kapott 16 hetes büntetés beleszámít a férfi 15 éves, minimális büntetésébe. A bíró ehhez hozzátette, hogy „nagyon valószínűtlen”, hogy Braveryt a 15 éves büntetés letelte után szabadon bocsátanák, „hacsak valami jelentős változás nem történik”.