Azonosították az ICE-ügynököt, aki agyonlőtt egy nőt Minneapolisban

A Minnesota Star Tribune azonosította az amerikai Bevándorlási és Vámhivatal (ICE) ügynökét, aki szerdán Minneapolisban lelőtt egy nőt. A 43 éves Jonathan Rossról kevés nyilvános információ érhető el, a szövetségi hatóságok mindössze annyit közöltek róla, hogy „tapasztalt” ügynök, aki több mint tíz éve dolgozik az ICE kötelékében.

Fotó: CHARLY TRIBALLEAU/AFP

Szerda reggel Ross egy szövetségi ügynökökből álló egységgel vett részt egy célzott razzián Dél-Minneapolisban, amikor lelőtték a 37 éves Renee Nicole Goodot. A Trump-kormányzat szerint a nő rátámadt az idegenrendészekre, és el akarta ütni az ügynököt, aki az életét féltette. A helyi demokraták szerint ez „baromság ”, az ügynök felelőtlenül élt a hatalmával. A város demokrata polgármestere, Jacob Frey azt mondta, a szövetségi hatóságok úgy csavarják a történetet, mintha az ICE ügynöke önvédelemből lőtte volna arcba áldozatát. „Láttam a videót, így én magam szeretném mindenkivel közölni, hogy egy nagy lószart!” Az idegenrendészetnek azt üzente, „takarodjanak a picsába” Minneapolisból.

„A kiképzésének megfelelően járt el”

– írta e-mailben a Minnesota Star Tribune-nak Tricia McLaughlin, a belbiztonsági minisztérium (DHS) helyettes államtitkára. Hozzátette: az érintett ügynököt az ICE különleges bevetési egységébe válogatták be, kiváló lövész, és „egész életében az országát szolgálta”.

A Star Tribune által megkérdezett szakértők közül többen is megkérdőjelezték, helyes volt-e az ügynök döntése, hogy a mozgó autóra lőtt. Volt, aki egyenesen „rossz lövésként” jellemezte az esetet. Mások szerint az ügynök valóban félthetette az életét, ugyanakkor hangsúlyozták: a rendőrség általában nem támogatja, hogy mozgó járműre lőjenek, mert ez ritkán állítja meg az autót, és veszélyt jelenthet a környéken tartózkodókra.

Ross tavaly egy másik ügyben is érintett volt, akkor „egy eljárás alá vont jármű közel száz méteren keresztül vonszolta magával őt”. Június 17-én Ross részt vett a mexikói Roberto Carlos Munoz-Guatemala letartóztatásában. A szexuális bűncselekmények miatt elítélt férfi nem engedelmeskedett az utasításoknak, ezért Ross betörte az autó hátsó ablakát, majd a sofőr elindult, felhajtott a járdára, és az ügynököt maga után vonszolta. Ross kétszer is használta a sokkolóját, miközben a sofőr ide-oda cikázott, majd körülbelül 90 méter után az ügynök leesett az autóról.

Fotó: CHARLY TRIBALLEAU/AFP

A bírósági iratok szerint Ross jobb karján és bal kezén súlyos sérüléseket szenvedett, összesen 33 öltéssel varrták össze. Munoz-Guatemalát decemberben bűnösnek mondták ki szövetségi tisztviselő elleni erőszakban.

A szerdai eset egy amúgy is pattanásig feszült helyzetben történt, az ICE Minneapolisba rendelése politikai döntés volt, az idegenrendészeti akciót szomáliai bevándorlókra célozták. Az áldozat viszont egy fehér amerikai állampolgár volt, aki jogi megfigyelőként segített a közösségben. Az FBI vizsgálatot indított az ügyben, csakhogy a helyi tisztviselők szerint az állami hatóságok nem férhetnek hozzá ehhez.

A városban csütörtökön tüntetésen követelték az ICE távozását a városból. A szövetségi épület előtt a tiltakozás nagyrészt békés maradt. „Nem úszhatják meg egy ember megölését. A tetteknek következményeik kell, hogy legyenek” – mondta a szövetségi épület előtt összegyűlt demonstrálók egyike.