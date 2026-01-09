Életveszélyes állapotba került a foghúzás után, beperelte „Orbán fogorvosát” Magdolna

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Begyulladt bölcsességfogát ment kivetetni Bátorfi Bélához Magdolna, ám pár nappal később életmentő műtétet kellett rajta végrehajtani. A nő maradandó károsodást szenvedett, amiért Bátorfit okolja. Az orvos állítja, nem ő hibázott. A kettőjük verziója több lényeges ponton ellentmond egymásnak. A szakértői vélemény szerint Bátorfi több hibát is elkövetett, de nem ő a felelős Magdolna állapotáért.

Magdolna 2,5 éve polgári pert indított a fogászat ellen – ami még zajlik –, és ismeretlen tettes ellen feljelentést tett, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége miatt. A rendőrség nyomozást indított, az ügyben van is gyanúsított, de az nem az eredeti beavatkozást végző Bátorfi Béla, hanem egy akkori munkatársa, egy doktornő, aki Magdolnát pár nappal később, a kontroll során látta a rendelőben.

Az ügyben készült igazságügyi orvosszakértői vélemény is, ami szerint az egészségkárosodást nem Bátorfi okozta, viszont több szakmai hibát is megállapítottak, például, hogy begipszelt kézzel operált és érvényes engedélye sem volt. Bátorfi a szakértői vélemény megállapításait vitatja.