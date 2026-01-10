Egy vállalkozó nem tud megszabadulni 400 ezer orvosi tűtől, ingyen sem kell senkinek

Egy férfi 2021 óta próbál megszabadulni 400 ezer orvosi tűtől, de hiába ajánlgatja ingyen az egészségügyi intézményeknek vagy segélyszolgálatoknak, senkinek sem kell, számolt be a hvg.hu.

Az egészségügyi eszközök kereskedelmével foglalkozó vállalkozó még a Covid-járvány idején vásárolt 400 ezer tűt Kínából, mert arra számított, hogy az oltások miatt rengeteg tűre lesz majd szükség. Csakhogy a Szuezi-csatornán keresztbe állt teherszállító hajó miatt, a szállítmány csak négy hónnapal a megrendelés után érkezett meg. Addigra viszont már lecsengőben volt a járvány és mindenki beoltatta magát.

A névtelenséget kérő férfi kezdetben megpróbálta eladni a szállítmányt, de azzal szembesült, hogy a kórházak, rendelők központilag bonyolított beszerzéssel vásárolnak egészségügyi termékeket, és miután a szállítókról pályázatok útján döntenek, nem lehetséges bekerülni a rendszerbe.

Informális úton azzal is próbálkozott, hogy ingyen odaadja a tűket valamelyik kórháznak, de így sem vették át a tűket.



Fotó: Vajda János/MTI/MTVA

Ezután megpróbálta a segélyszolgálatoknak adni a tűket, de ekkora mennyiségben nekik sem kellett. És bár a szállítmány egy részét el tudta ajándékozni különböző szervezeteknek, de csak nagyjából 10-20 ezer tűtől tudott így megszabadulni.

A HVG megkereste a Pintér Sándor vezette Belügyminisztériumot, hogy megtudjuk, miért nincs lehetőség a megfelelő minőségű eszközök ingyenes átvételére. Az Országos Kórházi Főigazgatóság válaszolt:

Köszönünk minden felajánlást, azonban jelenleg minden szükséges eszköz a kórházak rendelkezésére áll.

Hozzátették: „A főigazgatóság célja, hogy a meglévő fogyóeszközök minél szélesebb körben hasznosuljanak, ezért az egészségügyi intézményeken túl más szakterületek számára is lehetőséget biztosított a raktárkészleten lévő eszközök igénylésére. A védőeszközök egy része jelenleg is elérhető, az intézmények ezeket térítésmentesen rendelhetik meg, a kért mennyiségeket pedig havonta kiszállítják számukra”.

A tűk szavatossági ideje azonban márciusban lejár.