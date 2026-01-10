Nyugalom, ma sem maradunk cuki jegesmedvebocsok nélkül

Az elmúlt napokban hazai és nemzetközi hírnévre tettek szert a Nyíregyházi Állatkert jegesmedvebocsai, akik - meglepetés! - élvezik a havat.
Ma is van új videó róluk, tessék, cukiságbomba:
És hogy miért ennyire lelkesek? Erről Szily László írt tényfeltáró cikket, itt lehet megtekinteni.
Képes vagy annyira örülni BÁRMINEK, mint egyszeri nyíregyi bocs a hónak?
Az ABC News TikTok-videóját már több mit 250 ezren látták.
Tényleg a hótól kergültek meg ennyire? És nem kamu, hogy annyira szeretik a hideget? És tényleg olyan kajákat kedvelnek igazán, mint az haute cuisine-sznobok? Gajdos László igazgató mindent elmesélt a boldog bocsokról, akik feltették Nyíregyházát a világtérképre.