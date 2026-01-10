Nyugalom, ma sem maradunk cuki jegesmedvebocsok nélkül

ÉLET
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Az elmúlt napokban hazai és nemzetközi hírnévre tettek szert a Nyíregyházi Állatkert jegesmedvebocsai, akik - meglepetés! - élvezik a havat.

Nagyon élik az időjárást!
Fotó: Kohut Arpad/Kohut Arpad EV.

Ma is van új videó róluk, tessék, cukiságbomba:

És hogy miért ennyire lelkesek? Erről Szily László írt tényfeltáró cikket, itt lehet megtekinteni.

ÉLET szily lászló jegesmedvebocs nyíregyházi állatkert
Kapcsolódó cikkek

Aranyos! Extázisba estek a nyíregyházi jegesmedvebocsok a hótól

Képes vagy annyira örülni BÁRMINEK, mint egyszeri nyíregyi bocs a hónak?

Szily László
ÁLLAT

Már az USA-ba is eljutott a hótól extázisba eső nyíregyházi jegesmedvebocsok híre

Az ABC News TikTok-videóját már több mit 250 ezren látták.

Benics Márk
ÁLLAT

Miért ennyire lelkesek a nyíregyházi jegesmedvebocsok a világhírűvé vált videón?

Tényleg a hótól kergültek meg ennyire? És nem kamu, hogy annyira szeretik a hideget? És tényleg olyan kajákat kedvelnek igazán, mint az haute cuisine-sznobok? Gajdos László igazgató mindent elmesélt a boldog bocsokról, akik feltették Nyíregyházát a világtérképre.

Szily László
ÁLLAT