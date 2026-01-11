Közel-keleti hidegháborúval fenyeget a két rettentő gazdag olajmonarchia egyre nyíltabb rivalizálása

  • Venezuela és Irán mellett alighanem kevés kapacitása maradt arra a világnak, hogy ismét Jemenre figyeljen.
  • Pedig az évtizedes pokoli polgárháborúban ragadt országban olyan történt tavaly év végén, amire korábban nem volt példa: a szaúdiak és az Egyesült Arab Emírségek között már alig burkolt, közvetlen konfliktus robbant ki.
  • A két rendkívül gazdag olajmonarchia egyre nyíltabb rivalizálásának számos színtere van, és megjósolni se lehet, hogy milyen hatása lesz majd a régió és a világ jövőjére.

Az egészen elképesztő humanitárius katasztrófát okozó jemeni polgárháborúban éveken át nem történt érdemi változás, egészen a múlt év légvégéig. December elején az Egyesült Arab Emírségek (UAE) által támogatott szeparatista csoport, a Déli Átmeneti Tanács (STC) lerohanta a kőolajban gazdag déli régiót, Hadramautot, kiűzve onnan a szaúdiak által támogatott erőket.

Hadramaut közvetlenül a szaúdi határ mellett fekszik, és Rijád számára nem fért bele, hogy a határ túloldalán fekvő területet egy nem szövetséges erő ellenőrizze. Ellentámadásokat indítottak, december 30-án pedig a szaúdi vezette koalíció bombázta a jemeni Mukalla kikötőjét, egy emírségekbeli fegyverszállítmányt célozva. A szaúdiak szerint a fegyvereket a szeparatista STC-nek szánták, míg az Emírségek azt állította, hogy saját biztonsági erőiknek küldték azokat, az azonban biztos, hogy ez volt az első kvázi-közvetlen összecsapás a két nagy hatalmú olajmonarchia között, amelyek pár évvel ezelőtt még szövetségesként léptek fel Jemenben az Irán által támogatott hútikkal szemben.

Kiégett katonai járművek Mukalla kikötőjében, december 30-án
Fotó: STRINGER/AFP

A légicsapás után némileg váratlanul az Emírségek közölte, hogy eleget tesznek a szaúdi követelésnek, és visszahívják az összes katonájukat Jemenből, a hétvégén pedig a szaúdi támogatást élvező jemeni kormányerők vissza is foglalták Hadramaut tartományát. De ezzel még nem csitult el a konfliktus: a héten a szaúdi vezette kormánykoalíció azzal vádolta meg az Emírségeket, hogy segítettek kicsempészni az országból az STC-t vezető, árulással megvádolt Aidarous al-Zubaidit, akit állításuk szerint az UAE tisztjei egy hajó és egy teherrepülő segítségével vittek el Szomáliföld érintésével Abu-Dzabiba.

Alkalmi szövetségesből regionális riválisok

