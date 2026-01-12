Moldova elnöke megszavazná, hogy országa Romániához csatlakozzon

Maia Sandu moldovai elnök kijelentette: ha népszavazásra kerülne sor, a Romániával való egyesülésre szavazna, mert szerinte ez segíthetne megvédeni az ország törékeny demokráciáját az orosz nyomással szemben. Moldovával szemben Románia az Európai Unió és a NATO tagja.

Sandu, akinek EU-párti kormánypártja tavaly szeptemberben újabb mandátumot szerzett, többször is azzal vádolta Oroszországot, hogy beavatkozik Moldova belügyeibe. Moldova egykori szovjet köztársaság, mintegy 2,4 millió lakossal, román anyanyelvű többséggel és orosz ajkú kisebbséggel.

Maia Sandu a tavaly szeptemberi választáson Fotó: DANIEL MIHAILESCU/AFP

Az elnök a The Rest is Politics című brit podcastnek adott interjúban beszélt erről, amelyet vasárnap sugároztak:

Ha lenne népszavazás, az egyesülésre szavaznék Romániával. Nézzük meg, mi történik a világban. Egyre nehezebb egy olyan kis országnak, mint Moldova, demokratikus és szuverén államként fennmaradnia, és persze ellenállnia Oroszországnak.

Körülbelül 1,5 millió moldovai rendelkezik román állampolgársággal, a friss felmérések azonban azt mutatják, hogy mindössze a lakosság mintegy egyharmada támogatná az újraegyesülést Bukaresttel. Maga Sandu is elismerte, hogy a moldovaiak többsége nem osztja az álláspontját, hozzátéve, hogy az EU-integráció „reálisabb célkitűzés”.

Kormánya azt tűzte ki célul, hogy Moldova 2030-ig csatlakozzon az Európai Unióhoz, ehhez azonban nehéz reformokat kell végrehajtani úgy, hogy Oroszország minden eszközzel gátolni igyekszik a folyamatot az országban, ahol az oroszbarát Szocialisták egészen 2020-ig hatalmon voltak.

Moldova – amely Ukrajnával is határos – a két világháború közötti időszakban Románia része volt, majd a második világháború alatt a Szovjetunió annektálta. Függetlenségét 1991-ben nyerte el, a Szovjetunió összeomlásakor. (via Reuters)