Több mint 2500 civil halálával a tavalyi volt a legvéresebb év az ukrajnai háborúban

Több mint 2500 civil halálával 2025 volt a legvéresebb év Ukrajnában a 2022-es orosz invázió első éve óta – derült ki az ENSZ ukrajnai emberi jogi megfigyelő missziójának (HRMMU) friss jelentéséből.

Ukrán katonák a kijevi katonai temetőben 2025. október 30-án. Fotó: Genya Savilov/AFP

A dokumentum szerint tavaly 2514 civil vesztette életét Ukrajnában az Oroszország által elindított háborúban, és 12 142-en sebesültek meg, ami 31 százalékos növekedést jelent 2024-hez és 70 százalékosat 2023-hoz képest. A teljes körű invázió 2022. február 24-i kezdete óta az ENSZ kb. 15 ezer civil halálát és 40 600 ember megsebesülését számolta össze. A tényleges áldozatszám a világszervezet szerint „valószínűleg jóval nagyobb”, mert bizonyos területeket a megfigyelők nehezen tudtak megközelíteni, főként az orosz támadás első hónapjaiban.

„Ennek a növekedésnek nemcsak a frontharcok fokozódása, hanem a nagy hatótávolságú fegyverek egyre gyakoribb alkalmazása volt az oka” – mondta Danielle Bell, a misszió vezetője.