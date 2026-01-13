Az arabok akár el is happolhatják a Mol elől a szerb olajvállalat orosz tulajdonrészét

Az Abu Dhabiban rendezett Fenntarthatósági Héten tartózkodik a szerb elnök, Alekszandar Vucsics, aki bejelentette, hogy tárgyalni fog Mohamed bin Zajeddel, az Egyesült Arab Emírségek vezetőjével, a találkozó pedig nagyon fontos lehet, írja a hvg.hu. Az elnöktől megkérdezték: a Molnak vagy az arab állam cégének van-e nagyobb esélye arra, hogy megvásárolja a szerb olajvállalat, a NIS orosz tulajdonrészét.

Az Ön által említett mindkét jelentkező esélyes, de az is lehet, hogy mindkettő részesedik majd. 2-3 napon belül tudni fogja – válaszolta.

A lap úgy tudja, Szijjártó Péter csütörtökön Belgrádban fog tárgyalni a szerb energetikai miniszterrel.

Fotó: OLIVER BUNIC/AFP

A szerb céget októberben sújtotta szankcióval az amerikai pénzügyminisztérium az orosz energiaszektor ellen elrendelt büntetőintézkedések keretében. Ennek következtében leállt a nyersolajszállítás a JANAF vezetéken át, és az ország egyetlen kőolajfinomítója, a pancsovai üzem sem működik.

Az orosz Gazpromnak 11,3 százalékos részesedése van a NIS-ben, leányvállalatának, a Gazprom Neftnek pedig 44,9 százalékos. A szerb kormány részvényeinek aránya 29,9 százalék, a fennmaradó részen kisrészvényesek és alkalmazottak osztoznak. A cégnek a szankciók feloldása érdekében kell megválnia az orosz tulajdonostól.