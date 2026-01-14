„A sajtóban megjelent véleményem nem minden esetben tükrözi a saját véleményemet” – írta a férfi, aki volt tiszás aktivistaként támadja Magyar Mártont az Indexen

„Volt Tisza-aktivista: Szeretnék rendszert váltani, de ilyen emberekkel nem fog menni” címmel jelent meg egy véleménycikk szerda reggel az Indexen. A cikk szerzője, Molnár Zsolt azt állította, hogy Magyar Péter testvére, Magyar Márton rendőrségi feljelentéssel fenyegette arra az esetre, ha a pártról információkat hoz nyilvánosságra. Molnár állítása szerint Magyar Márton mindent megtesz azért, hogy ne szivárogjanak ki kellemetlen információk a pártról a sajtóba. Molnár a cikkben azt ígérte, hogy a következő hónapokban olyan dolgokat hoz nyilvánosságra Magyar Mártonnal és a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 6-os választókerülettel kapcsolatban, amiket a Tisza Párt nem akar.

Molnár Zsolt korábban az Onga Tisza-sziget kapcsolattartója volt. A Tisza Szigetek működési szabályzata szerint a kapcsolattartónak az a feladata, hogy szervezze a Sziget találkozóit, képviselje a közösséget és tartson kapcsolatot a pártközponttal.

Az Index-cikket a kormánymédia több lapja (Mandiner, Magyar Nemzet, Tények, Elemi.hu, Vadhajtások) is szemlézte, a megafonos Bohár Dániel és Szarvas Szilveszter pedig videót készített belőle.

A cikkel kapcsolatban megkerestük Molnár Zsoltot, hogy érdeklődjünk a cikkről és a színes politikai múltjáról.

Először az alábbi választ kaptuk tőle:

„Természetesen többször beszéltem Magyar Mártonnal, nem tartom rossz embernek. Azonban nem tartom kizártnak, hogy 1-2 közéleti szereplő rajtam keresztül szeretné Magyar Mártont kellemetlen helyzetbe hozni. A sajtóban megjelent véleményem nem minden esetben tükrözi a saját véleményemet és álláspontomat.”

POLITIKA hubay györgy fidesz kubatov gábor magyar márton kdnp csöbör katalin Koncz Zsófia magyar péter Tisza Párt onga molnár zsolt Demokratikus Koalíció koncz ferenc
