Az orosz vízumkérelmek elbírálását is felfüggeszti az Egyesült Államok

Az Egyesült Államok külügyminisztériuma 75 ország állampolgárai esetében felfüggeszti az összes vízumkérelem feldolgozását, hogy fellépjen azokkal a kérelmezőkkel szemben, akik nagy valószínűséggel az állami ellátórendszer terhére válnának. A Fox News által bemutatott dokumentum szerint a külügyminisztérium arra utasítja a konzuli tisztviselőket, hogy tagadják meg a vízumokat mindaddig, amíg a minisztérium újra nem értékeli az ellenőrzési és átvilágítási eljárásokat.

Az érintett országok között szerepel többek között Oroszország, Szomália, Afganisztán, Brazília, Irán, Irak, Egyiptom, Nigéria, Thaiföld és Jemen is. A felfüggesztés január 21-én lép életbe, és határozatlan ideig tart, amíg a minisztérium le nem folytatja a vízumeljárások átfogó felülvizsgálatát.

Tommy Piggott, a külügyminisztérium szóvivője a csatornának azt mondta, hogy a külügyminisztérium régóta létező felhatalmazását fogja alkalmazni arra, hogy alkalmatlannak minősítse azokat a potenciális bevándorlókat, „akik az Egyesült Államok terhére válnának, és kihasználnák az amerikai emberek nagylelkűségét”.

külföld vízumkérelem brazília jemen nigéria egyiptom Tommy Piggott oroszország Egyesült Államok Külügyminisztériuma szomália bevándorlás Afganisztán thaiföld Irán irak