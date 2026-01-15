Öt banknak is tartozik Kósa Lajos rokonának válságba került cége, csak a banki adóssága meghaladhatja a 10 milliárdot

Nyakig ül az adósságban a Kósa Lajoshoz távoli rokoni szálon kötődő Bászna Gabona Zrt.: a 24.hu megtudta, hogy öt különböző pénzintézetnek tartozik a társaság, amelynél, mint azt a 444 elsőként megírta, sikkasztás miatt már a rendőrségi nyomozás is folyik. A 24.hu a közjegyzői kamara hitelbiztosítéki nyilvántartása alapján azt írja, hogy a Bászna Gabona Zrt.-hez 54 különböző hitelügylet van bejegyezve az elmúlt négy évből.

A társaság legnagyobb hitelezője a lap szerint a kisebb részben állami, nagyobb részben Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó MBH és annak lízingcége, az Euroleasing; az összes lízing több mint felét az Euroleasing jegyzi jogosultként a Bászna Gabona Zrt.-vel szemben.

A cég emellett továbbá három lízingcégnek, illetve lízingszerződéseket kötő banknak tartozik:

  • a CIB Lízing Zrt.-nek (CIB Bank);
  • a Merkantilnak (OTP-csoport);
  • valamint az UniCredit bankcsoporthoz tartozó UniCredit Leasing Zrt.-nek.

Közülük a Merkantil a finanszírozási összeget is megjelölte, így tudni lehet, hogy csak nekik 834 millióval tartozik az agrárvállalat. Lapunk agrárpiaci szereplőktől úgy értesült, hogy a Bászna Gabonának a banki hitelállománya a lízingek nélkül is eléri a 10 milliárd forintot, a cégnek az üzletfelei felé fennálló tartozásaival és a lízingtartozásokkal együtt már nagyjából 20 milliárd forintos lehet a számla.

A hitel- és adósságállomány nagysága azért fontos, mert Nagy István agrárminiszter kedden arról beszélt: a cég várható csődje esetén kártalanítják a gazdákat, valamint a kis- és közepes vállalkozókat, amihez „fedezetet biztosít a felszámolási eljárásban lefoglalásra kerülő vagyon és a »kormány helytállása«”. Márpedig ha ekkora adósságban úszik a társaság, akkor valószínűleg csak állami pénzekből tudják finanszírozni a kártalanítást.

A Bászna Gabonát még 2018-ban hozták létre és sok szálon kötődik Kósa Lajoshoz, a Fidesz kelet-magyarországi erős emberéhez. Kezdetben 40 százalékban tulajdonos volt Kósa testvére, Kósa Karolina Éva, aki végül 2021-ben szállt ki a cégből, illetve egy cégen keresztül közvetett tulajdonos volt benne Kósa édesanyja is (aki korábban egy sertéstelep tulajdonosaként, valamint a „csengeri örökösnő”, Marika állítólagos megajándékozottjaként is szerepelt a hírekben). A mostani tulajdonos-vezérigazgató Szilágyi Gábor egyébként távoli rokona Kósa Lajosnak.

Szintén a fideszes politikushoz köti a céget, hogy a jogi ügyeit az a Fiák István, majd az ő ügyvédi társulása intézte, aki Kósa ügyvédjeként dolgozott, illetve az övé volt a 2023-ban recski földomlást okozó andezitbánya. A 2018-ban mindössze 5 milliós tőkével alakult cég egyébként már néhány hónappal később több százmilliós silórendszert kezdett építeni, amit 500 millió forintos állami hitel segített. Amikor a lap most megkereste Kósát, a fideszes politikus annyit mondott: „Ezt a telefonszámot felejtse el, ezen újságíróval még sosem beszéltem, és ezután sem fogok”, majd véget vetett a hívásnak.

A cégről írt összes cikkünk itt olvasható >>>


