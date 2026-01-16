A britek nem tárgyalnának Putyinnal, a franciák és az olaszok igen

Yvette Cooper és Christopher Landau amerikai külügyminiszter-helyettes csitcsetelnek, miközben Szijjártó Péter átbucskázik a NATO-főtitkáron Fotó: NICOLAS TUCAT/AFP

A francia és az olasz kormány újrakezdené a tárgyalásokat Moszkvával, de az Egyesült Királyság elutasítja a javaslatot. Yvette Cooper külügyminiszter azt nyilatkozta: előbb

„bizonyítékra van szükségünk arról, hogy Putyin valóban békét akar, és jelenleg még mindig nem látom ezt”.

A kérdés azért merült fel most élesebben a Politico szerint, mert az uniós vezetők attól tartanak, az álláspontjuk háttérbe szorul az Ukrajnát érintő nemzetközi tárgyalásokon, miközben Moszkva és Washington egymással egyezkedik.

„Azt látjuk, hogy Ukrajna, az Egyesült Államok és Európa hatalmas elkötelezettséget tanúsít a béketerv kidolgozása iránt, beleértve a biztonsági garanciákat is. De nem látom annak jelét, hogy Putyin hajlandó lenne tárgyalóasztalhoz ülni, vagy legalább megbeszéléseket folytatni” – nyilatkozta a brit külügyminiszter. Álláspontja szerint ennek eléréséhez fokozni kell a nyomást Oroszországon, szankciókkal és fegyverszállításokkal.