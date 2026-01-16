Ami elkerülhetetlen volt: jönnek a reklámok a ChatGPT-be

Az OpenAI pénteken bejelentette, hogy hamarosan hirdetéseket kezd el megjeleníteni a ChatGPT a beszélgetések mellett. A funkciót először az Egyesült Államokban tesztelik, a reklámok az ingyenes és havi nyolc dolláros (Magyarországon 2990 forint) „Go” verzióban – írja az Axios.

A vállalat közlése szerint a reklámok nem befolyásolják majd a ChatGPT válaszait, ugyanakkor a megjelenített hirdetések tartalma a felhasználói beszélgetésekhez fog igazodni. A személyre szabott hirdetések alapértelmezés szerint be lesznek kapcsolva, de a funkció tiltható. A reklámokat külön jelölik majd, „Sponsored” megjelöléssel, és elkülönítik a válaszoktól.

Az OpenAI hangsúlyozta, hogy a beszélgetéseket továbbra is bizalmasan kezelik, és az adatokat nem adják el hirdetőknek. A cég szerint a cél az, hogy a reklámbevételekből finanszírozzák a ChatGPT fenntartását.

A reklámok megjelenése új korszakot nyit a mesterséges intelligencia-alapú chatbotok piacán. Az Axios felidézi, hogy sok szakértő már korábban figyelmeztetett: mivel a felhasználók gyakran személyes és érzelmeikre vonatkozó, érzékeny információkat osztanak meg ezekkel az eszközökkel, a hirdetések megjelenése etikai és adatvédelmi kérdéseket vethet fel.

Az OpenAI szeptemberben arról tájékoztatta befektetőit, hogy 2030-ig akár 115 milliárd dollárt is elégethet működési költségekre, és legalább 1,4 billió dollárt kíván beruházni adatközpontokba és technológiai infrastruktúrába. A reklámok megjelenítése most először ad választ arra, hogyan tervez bevételt termelni a vállalat.

Az előfizetéses ChatGPT Plus (20 dollár/8990 forint havonta), Pro (200 dollár/89.990 forint havonta) és Enterprise csomagok reklámmentesek maradnak.

Az OpenAI szerint a döntés célja, hogy a mesterséges intelligencia mindenki számára hozzáférhetőbbé váljon. „Küldetésünk, hogy az AGI (általános mesterséges intelligencia) előnyei az egész emberiség számára elérhetők legyenek. A hirdetések bevezetése is ezt a célt szolgálja” – írta a cég pénteki blogbejegyzésében.