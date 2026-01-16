Az ukránok jóval nagyobb fele nem fogadná el, ha biztonsági garanciákért cserébe vissza kellene vonulniuk a Donbaszból

Az ukránok többsége határozottan ellenzi, hogy Ukrajna visszavonja a csapatait Doneck megye azon részeiről, amik továbbra is Kijev ellenőrzése alatt állnak, még akkor is, ha ezért európai és amerikai biztonsági garanciákat kapnak – derül ki a Kijevi Nemzetközi Szociológiai Intézet (KMISZ) pénteken közzétett közvélemény-kutatásából. A felmérést január elején végezték 601 válaszadó megkérdezésével az Ukrajna által ellenőrzött területeken.
A KMISZ adatai szerint az ukránok 54 százaléka kategorikusan elutasítja az elképzelést, hogy a Donbasz egyes részeiről való kivonulásért szövetségeseik biztonsági ígéreteket adjanak – írja a Reuters. A válaszadók mintegy 39 százaléka viszont azt mondta, vonakodva ugyan, de elfogadná a megoldást.
„Ráadásul azok, akik készek lennének beleegyezni, jelentős biztonsági garanciákat várnak el. Ezért ha a garanciák szintje alacsonyabb lenne a vártnál, az ilyen javaslat támogatottsága még tovább csökkenne” – mondta Anton Hruseckij, a KMISZ ügyvezető igazgatója.
A megkérdezettek közel 70 százaléka nem hiszi, hogy a mostani tárgyalások tartós békéhez vezetnének. Mintegy 57 százalékuk úgy véli, Oroszország egy tűzszünet és a szövetségesek által nyújtott biztonsági garanciák ellenére is újra támadna a jelenlegi frontvonalak mentén.
Biztonsági garanciák esetén is a válaszadók 40 százaléka gondolja úgy, hogy az Egyesült Államok nem nyújtana segítséget újabb orosz invázió esetén, míg 39 százalék szerint Washington támogatná Ukrajnát.
Oroszország eközben nyilvánosan kevés hajlandóságot mutat követeléseinek enyhítésére, és alig kommentálja a húszpontos békekeretet, amit Ukrajna és az Egyesült Államok igyekszik véglegesíteni. Ehelyett Moszkva fokozza a légicsapásokat, súlyos károkat okozva az amúgy is megrongált energetikai infrastruktúrában, és milliókat hagyva áram és fűtés nélkül a fagyos időjárás közepette.
A felmérést telefonos interjúkkal bonyolították le, véletlenszerűen kiválasztott mobilszámok alapján (véletlenszerű számgenerálással és ezt követő statisztikai súlyozással) Ukrajna valamennyi régiójában, az ukrán kormány ellenőrzése alatt álló területeken. A kutatás Ukrajna felnőtt (18 éves és idősebb) állampolgáraira terjedt ki, akik a felmérés idején az ukrán kormány ellenőrzése alatt álló területeken éltek – írja a KMISZ.
A készítők szerint normál körülmények között egy ilyen minta statisztikai hibája nem haladná meg az 5,3 százalékot az 50 százalék körüli mutatók esetében, a 25 százalék körüli értékeknél a 4,6 százalékot, a 10 százalék körüli mutatóknál a 3,2 százalékot, az 5 százalék körüli mutatóknál a 2,4 százalékot. Háborús körülmények között azonban a formális hibán túl bizonyos szisztematikus torzulás is megjelenik.
Összességében azonban a felmérés készítői úgy ítélik meg, hogy a kapott eredmények továbbra is nagymértékben reprezentatívak, és lehetővé teszik a lakosság hangulatának megbízható elemzését.