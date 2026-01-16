Válságos állapotban lehet Ramzan Kadirov csecsen vezető 18 éves trónörököse

Adam Kadirov, Ramzan Kadirov csecsen vezető 18 éves fia kórházba került, miután súlyos közlekedési balesetet szenvedett Groznijban – jelentette január 16-án a csecsen ellenzéki Niyso Telegram-csatorna. A beszámolók szerint Adam eszméletlen állapotban van, újraélesztik és a sürgős átszállítását készítik elő Moszkvába.

A Niyso forrásai arról számoltak be, hogy a Kadirov-konvoj nagy sebességgel haladt, amikor a baleset történt, amiben több jármű is érintett volt, és több ember megsérült. A hatóságok ezt követően lezárták Groznij egyes részeit, elsősorban azokat az utakat, amelyek a kórházhoz vezetnek, ahol Adam Kadirovot kezelik.

Hamzat Csimajev MMA-bajnok és Adam Kadirov

Adam Kadirov Ramzan Kadirov legismertebb gyereke. 2023 szeptemberében apja közzétett egy videót, amelyen az akkor 15 éves Adam egy rendőrségi fogdában megveri Nyikita Zsuravelt, akit Korán-égetéssel vádoltak. Ramzan Kadirov a felvételt büszkén osztotta meg közösségi oldalain, „fiára büszke apaként”.

A történtek után Adam több kitüntetést és tisztséget kapott Csecsenföldön. Jelenleg a Csecsen Köztársaság Biztonsági Tanácsának titkára, valamint a belügyi tárca felügyeletéért is felelős, gyakorlatilag „trónörökösnek” tartják Oroszországban. (Meduza)