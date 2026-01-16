Válságos állapotban lehet Ramzan Kadirov csecsen vezető 18 éves trónörököse

Adam Kadirov, Ramzan Kadirov csecsen vezető 18 éves fia kórházba került, miután súlyos közlekedési balesetet szenvedett Groznijban – jelentette január 16-án a csecsen ellenzéki Niyso Telegram-csatorna. A beszámolók szerint Adam eszméletlen állapotban van, újraélesztik és a sürgős átszállítását készítik elő Moszkvába.
A Niyso forrásai arról számoltak be, hogy a Kadirov-konvoj nagy sebességgel haladt, amikor a baleset történt, amiben több jármű is érintett volt, és több ember megsérült. A hatóságok ezt követően lezárták Groznij egyes részeit, elsősorban azokat az utakat, amelyek a kórházhoz vezetnek, ahol Adam Kadirovot kezelik.
Adam Kadirov Ramzan Kadirov legismertebb gyereke. 2023 szeptemberében apja közzétett egy videót, amelyen az akkor 15 éves Adam egy rendőrségi fogdában megveri Nyikita Zsuravelt, akit Korán-égetéssel vádoltak. Ramzan Kadirov a felvételt büszkén osztotta meg közösségi oldalain, „fiára büszke apaként”.
A történtek után Adam több kitüntetést és tisztséget kapott Csecsenföldön. Jelenleg a Csecsen Köztársaság Biztonsági Tanácsának titkára, valamint a belügyi tárca felügyeletéért is felelős, gyakorlatilag „trónörökösnek” tartják Oroszországban. (Meduza)