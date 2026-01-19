Kapitány István szerint dolgozni kell azon, hogy Magyarország ne függjön ennyire az orosz energiától

Kapitány István lett a Tisza Párt gazdaságfejlesztésért és energetikáért felelős vezető szakértője. A Shell korábbi globális alelnöke – aki Rónai Egon vendége volt az ATV Egyenes Beszéd című műsorában – azt mondta, sokáig vívódott, hogy beszálljon-e a politikába, de végül azt gondolta, a 37 éves tapasztalatával tudna segíteni.

Azt mondta, azt látja, hogy a magyar gazdaság gondjaiért a kormány mindig külső okokat (Brüsszel, covid, háború) tesz felelőssé, de a privát szférában ilyenkor megnézik, hogy mi van a versenytársakkal, így azt is meg kell nézni, hogy a többi ország hogyan teljesít.

Toroczkai Lászlónak, a Mi Hazánk elnökének az interjú előtti, Kapitány „impexes” múltjára utalgató ügynökvádjáról a Tisza politikusa nem kívánt „ilyen színvonalon beszélni”.

A korábbi, Szijjártó Pétertől kapott kitüntetéséről azt mondta, évtizedeken át képviselte a hazáját külföldön magyar vezetőként, és ezt nyilvánvalóan elismerte a kormány. Illetve azt is, hogy aktívan segítette a magyar kormányt, bármilyen kormány is volt, de az nem merült fel, hogy az Orbán-kormányhoz csatlakozzon. Elismételte, hogy gazdasági és energetikai téren konkrét szaktudása van, és fontos, hogy legyen szakmaiság egy kormányban.

Az orosz energiától való függőségről azt mondta, általában bármilyen üzleti helyzetben egy óriási elkötelezettség nem szerencsés, úgyhogy ezen dolgozni kell: több lehetőség kell, több forrásból versenyszerűbben kell beszerezni dolgokat. Azt mondta, Csehország már levált az orosz kőolajról, és olcsóbban veszik a benzint a csehek, mint a magyarok Magyarországon. Szerinte a diverzifikációt meg fogják tudni oldani, a technikai feltételeket kell megteremteni.

Kapitány azt mondta, a versenyszférában nagyon drága az energia, ami megöli a kkv-k növekedését, meg kell találni a módját annak, hogy ezen a terhen tudjanak csökkenteni. Szerinte a kormány rengeteg olyan dologra költött, ami nem prioritás (reptérvásárlás, kastélyok stb.). A lakossági energiaárra tett ársapkáról azt mondta, hogy az megmarad. A legfontosabb, hogy olyan versenyhelyzetet hozzanak létre, ami meg tudja erősíteni a magyar kkv-kat.

Kapitány szerint a magyar gazdaság háromszor annyi támogatást ad az ide bejövő cégeknek, mint az európai átlag, ezért meg kell nézni, mennyi ezekben a magyar munkaerő, mennyi bennük a kutatási-fejlesztés, és mennyi GDP-t hoznak ide. Nagyon fontos az is, hogy hazahozzák az eddig blokkolt EU-s forrásokat.

Elmondta, hogy másnap megy Jászberénybe tűzifát osztani, és beszélt arról, hogy emelni kellene a szociális tűzifára szánt keretet. Azt mondta, a rezsifa áfáját 27-ről 5 százalékra lehozzák, és duplájára emelik a szociális tűzifa keretét.

Paks 2-ről azt mondta, meg kell nézni a szerződéseket, amiket most nem tudnak, és megoldást kell találni a projektre. A bős–nagymarosi vízlépcsőről azt: nem megoldás a helyzetre, több szélerőműre kellene szükség, rövid távon az lenne a jobb. Az idő lejárta után azt mondta, máskor is szívesen megy.