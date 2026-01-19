Tarr Zoltán: A bíróság szerint jogellenesen távolítottak el az állami munkahelyemről

Tarr Zoltán arról számolt be, hogy megnyerte a munkaügyi perét utolsó civil munkáltatója, a Neumann János Nonprofit Kft. ellen. A Tisza Párt alelnöke és EP-képviselője azt írta:
„Az NGM háttérintézményeként működő állami cég 2024 április 8-án rúgott ki, miután április 6-án a Kossuth téren tartott többszázezres tüntetésen felszólaltam az egyház és állam túlzott összefonódása ellen, amely - többek között - a kegyelmi ügy kirobbanásához is vezetett.
Az elsőfokú ítélet mindenben elfogadta a beadványomban foglaltakat, és a gyakran egymásnak is ellentmondó alperesi tanuvallomások értékelése alapján megállapította, hogy a kirúgás összefüggésben van közéleti szerepvállalásommal. Tehát, nem szakmai, vagy emberi, hanem igenis politikai okai voltak annak, hogy eltávolítottak.”
Tarr azt ígérte, hogy a megítélt kártérítést jótékony célra fogja felajánlani.
Egyébként 2024 decemberében Tarr Zoltán feleségét, Jékely Bertát is kirúgták az osztályvezetői állásából Építési és Közlekedési Minisztériumban.
De a miniszter a kirúgást nem említette, csak a szerdai lefokozást, szerinte annak szakmai okai voltak. Jékely Bertát 20 év után érdemtelenségre hivatkozva, végkielégítés nélkül, ügyfélkapun rúgták ki.