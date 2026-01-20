A Sugár Vasedényéből indult, a Shell topmenedzsere lett

POLITIKA
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Ajándékozás

Cikkek ajándékozásához Közösség vagy Belső kör csomagra van szükséged.

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

  • Kapitány István lett a Tisza Párt gazdaságfejlesztésért és energetikáért felelős vezető szakértője.
  • A 65 éves menedzser 37 évet adott az életéből a Shellnek, a világ három földrészén dolgozott a cégnél.
  • 2014-től 2024-es távozásáig a Shell globális kiskereskedelmi alelnöke volt, 44 ezernél is több benzinkút és félmillió ember tartozott hozzá.
  • Nem volt nála magasabb pozícióban lévő magyar menedzser.

Van-e tapasz a finn sebtapaszra? – tette fel a kérdést a Népszava 1988. július 26-án. A szerző a szocializmus végnapjaiban Salvequick sebtapaszt keresett patikákban, majd a gyógyszertári központban és az Egészségügyi Minisztériumban járt utána, hogy miért hiánycikk a finn sebtapasz, és miért mondták több patikában is, hogy jó eséllyel a Shell-benzinkutaknál lehet ilyet kapni. A multicég 1966 óta volt jelen (újra) Magyarországon, első töltőállomásuk az I. kerületi Mészáros utcában nyílt meg.

Az 1949-es államosítás utáni első Shell-kút Budapesten 1966-ban
Forrás: Fortepan / UVATERV

A lap újságírója így jutott el Kapitány Istvánhoz, a Shell-Interag Rt. áruforgalmi főosztályvezetőjéhez, akit a Tisza Párt 37 évnyi shelles pályafutás után a hét végén igazolt le gazdaságfejlesztésért és energetikáért felelős vezető szakértőnek. Kapitány a Népszavának akkor elmondta: nem rendelkeznek kizárólagos forgalmazási joggal a Salvequick termékeire, sokkal egyszerűbb a magyarázata annak, hogy miért lehet kapni a Shell-kutakban: „Egyszerűen arról van szó, hogy van pénzünk a külföldi behozatalhoz” – mondta.

Vasedényből Shellbe

Kapitány a nyilatkozat idején alig egy éve dolgozott a cégnél. Előtte a Sugár Üzletközpont Vasedényében volt üzletvezető-helyettes. 26 éves sem volt, amikor egy reklamáló vevő mindenáron egy főnökkel akart beszélni. Kapitány ment ki hozzá, és rögtön meghívta kávéra, majd annyira sikerült megnyugtatnia, hogy az rögtön állást is ajánlott neki. A háborgó vevő a magyarországi Shell kereskedelmi vezetője volt.

%

Csatlakozz most akár fél áron a Körhöz, és olvass tovább!

Kövesd velünk 2026-ot!

Már előfizetőnk vagy?
Jelentkezz be!
POLITIKA shell történelem magyar péter Tisza Párt kapitány istván szakértő
Kapcsolódó cikkek

Magyar Péter szerint Kapitány István a Tisza Cristiano Ronaldója

A Tisza elnöke teljes eksztázisban, már a negyedik posztjánál tart, Nagy Mártonnak és Szijjártónak üzenget, és a Tények riportját posztolta vágatlanul.

Rovó Attila
POLITIKA

A mindig kritikus Schiffer András kritikája

Bohár Dániel sztárpropagandista lelkesen üdvözölte, hogy a „mindig kritikus Schiffer András” szerint a Fidesz új szlogenje telitalálat. De pontosan mit is talált telibe a geopolitikai gondolkodó?

Herczeg Márk
vélemény

Ha egy cég uralná a világot, ez lenne az

A BlackRock nevű befektetőcég annyi pénz felett dönt, mint Németország vagy Japán éves gazdasági teljesítménye. Bilderberg-csoportabbak lehetnének a Bilderberg-csoportnál is.

Kerner Zsolt
gazdaság

A Lipótmezőről szalajtották, most Orbán tökeit szorongatja

A Tisza vezérének már hatszor akkorát kellett volna buknia másfél év alatt, mint amekkorát Gyurcsány bukott az őszödi beszéd nyilvánosságra hozatalával – ha hihetünk az első, Magyar Péterről megjelent fideszes könyvnek.

Tóth-Szenesi Attila
POLITIKA