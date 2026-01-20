A Sugár Vasedényéből indult, a Shell topmenedzsere lett

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Kapitány István lett a Tisza Párt gazdaságfejlesztésért és energetikáért felelős vezető szakértője.

A 65 éves menedzser 37 évet adott az életéből a Shellnek, a világ három földrészén dolgozott a cégnél.

2014-től 2024-es távozásáig a Shell globális kiskereskedelmi alelnöke volt, 44 ezernél is több benzinkút és félmillió ember tartozott hozzá.

Nem volt nála magasabb pozícióban lévő magyar menedzser.

Van-e tapasz a finn sebtapaszra? – tette fel a kérdést a Népszava 1988. július 26-án. A szerző a szocializmus végnapjaiban Salvequick sebtapaszt keresett patikákban, majd a gyógyszertári központban és az Egészségügyi Minisztériumban járt utána, hogy miért hiánycikk a finn sebtapasz, és miért mondták több patikában is, hogy jó eséllyel a Shell-benzinkutaknál lehet ilyet kapni. A multicég 1966 óta volt jelen (újra) Magyarországon, első töltőállomásuk az I. kerületi Mészáros utcában nyílt meg.

A lap újságírója így jutott el Kapitány Istvánhoz, a Shell-Interag Rt. áruforgalmi főosztályvezetőjéhez, akit a Tisza Párt 37 évnyi shelles pályafutás után a hét végén igazolt le gazdaságfejlesztésért és energetikáért felelős vezető szakértőnek. Kapitány a Népszavának akkor elmondta: nem rendelkeznek kizárólagos forgalmazási joggal a Salvequick termékeire, sokkal egyszerűbb a magyarázata annak, hogy miért lehet kapni a Shell-kutakban: „Egyszerűen arról van szó, hogy van pénzünk a külföldi behozatalhoz” – mondta.

Vasedényből Shellbe

Kapitány a nyilatkozat idején alig egy éve dolgozott a cégnél. Előtte a Sugár Üzletközpont Vasedényében volt üzletvezető-helyettes. 26 éves sem volt, amikor egy reklamáló vevő mindenáron egy főnökkel akart beszélni. Kapitány ment ki hozzá, és rögtön meghívta kávéra, majd annyira sikerült megnyugtatnia, hogy az rögtön állást is ajánlott neki. A háborgó vevő a magyarországi Shell kereskedelmi vezetője volt.