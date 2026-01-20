Az új KRESZ tervezetében megvan a lehetőség arra, hogy 130 km/óránál gyorsabban lehessen menni az autópályán

Nem a kormány oldalán, hanem Lázár János weboldalán hozták nyilvánosságra az új KRESZ tervezetét, amihez a miniszter ezen az oldalon keresztül várja a véleményeket, hozzászólásokat. Az előterjesztést a kormány még nem hagyta jóvá.

Lázár a Facebook-oldalán azt írta, a hatályos KRESZ 50 éves, azóta nagyot változott a világ, sokkal több a jármű és új közlekedési eszközök jelentek meg. A KRESZ tervezetét az elmúlt másfél évben szakmai és érdekképviseleti szervezetekkel együtt készítették el. „Hetven szervezet és 100 szakértő bevonásával, több száz szakértői egyeztetés keretében, több mint 1500 észrevételt, javaslatot dolgoztunk fel, így az új KRESZ minden korábbinál szélesebb körű szakmai összefogás eredménye.”

Lázár szerint az új KRESZ középpontjában a biztonságos közlekedés áll, alapelve a gyengébb közlekedő védelme az erősebbel szemben, és az élethez igazítja a szabályokat.

Utóbbival kapcsolatban érdekes, hogy mi lesz az autópályákon. Lázár János tavaly arról beszélt, az autópályákon engedélyezett 130 kilométer per órás sebesség nem tart lépést a gyakorlattal, az inkább 140-150 kilométer per óra.

Az új KRESZ tervezetében új sebességhatár ugyan nem szerepel, a lehetősége viszont igen. Az egyik paragrafus azt írja elő, hogy autópályán autóval, motorral illetve 3,5 tonnánál könnyebb teherautóval 130 km/óra a maximum sebesség, egy későbbi passzus viszont hozzáteszi azt is, hogy ha az itt meghatározottnál nagyobb sebességet jelez a tábla, akkor annyival is lehet menni. Ugyanez a kivétel vonatkozik az autóutakra és a lakott területen kívüli közutakra is. Alapesetben ott is maradnak a jelenlegi sebességhatárok.

Az is fontos változás, hogy a gyalogos nem mobilozhat, és nem használhat fülhallgatót vagy egyéb eszközt, amikor úttesten, villamospályán vagy vasúti pályán megy át. A lényeg, hogy ne vonja el a figyelmét semmi.

Az autóvezetők alkohol- és drogfogyasztásánál zéró tolerancia van, ahogy még kis teljesítményű elektromos rollert sem lehet vezetni ivás után. A kerékpárosoknál nincs zéró tolerancia, de az új KRESZ-ben meghatároznák azt is, hogy úttesten csak akkor mehet, ha a szervezetében kevesebb mint 0,8 gramm/liter véralkohol van. Ha 12 év alatti gyerekre felügyel vagy utast szállít, akkor viszont nem ihat.

Az is változás, hogy a kerékpáros anélkül átmehet majd a zebrán, hogy leszállna a biciklijéről, de akkor legfeljebb 10 km/órával tekerhet, illetve lakott területen belül a nem úttesten kialakított kerékpáros létesítményeken 20 km/órával. Az autósok számára az előzésnél előírják, hogy oldaltávolságot kell tartaniuk.

Az új KRESZ tervezetében részletesen szabályozzák az elektromos rollereket is, megkülönböztetve a kis és nagy teljesítményűeket.

A kis méretű motoros rollerrel legfeljebb 20 km/órával lehetne menni, nagy teljesítményű motoros rollerrel és kétkerekű robogóval 45 km/órával.

A kis teljesítményű rollerrel csak 12 éven felüli közlekedhet, akinek kerékpáros sisakot vagy motoros bukósisakot kell viselnie. A nagy teljesítményű elektromos rollerrel járdán nem lehet menni, és csak 14 éven felüli használhatja. Itt már kötelező a motoros bukósisak.

A rollerek miatt is készülnek figyelmeztető táblák, azt is jelölve, hova nem lehet behajtani.

Fotó: új KRESZ tervezet

Nem csak ez lesz új tábla, hanem a „harckocsis” is.

Fotó: új KRESZ tervezete

Vitézy Dávid, a Podmaniczky Mozgalom fővárosi frakcióvezetője adathalászatra figyelmeztetett. Azt írta, a Lázár János oldalán kitett online adatlap alján semmilyen adatvédelmi tájékoztató nincs (ahogy a honlapon sem találni ilyet), ami önmagában törvénysértő..

„Tehát jó eséllyel, ha bárki küld is véleményt, azzal feliratkozik Lázár vagy a Fidesz adatbázisába.”

Vitézy szerint az új KRESZ tervezete Révész Máriusz irányításával évekkel ezelőtt elkészült, Lázár viszont maga alá gyűrte a folyamatot, “évekig nem csinált semmit”, majd most a korábbi anyagot kicsit leporolva közzétette. Úgy időzítve, hogy a kormányzati ciklusban elfogadott jogszabály ne legyen már belőle.