Hiába a tiltakozás, a brit kormány megengedte, hogy Kína megépítse Londonban a szupernagykövetségét

A brit kormány jóváhagyta Kína új szupernagykövetségének a terveit, amelyet Londonban építenének fel a Tower közelében, 20 ezer négyzetméteren. Korábban a helyi önkormányzat elutasította a terveket, így a kormány kezébe került a döntés joga. A kínai rezsim elől menekülők és a projekt bírálói úgy gondolják, az új komplexum közelsége London pénzügyi negyedéhez nemzetbiztonsági kockázatot jelent.

Royal Mint Court Fotó: YUYA YOKOBORI/The Yomiuri Shimbun via AFP

A brit kormány azonban védi a döntését. Egyrészt azt mondják, hogy a hírszerző ügynökségek végig részt vettek a folyamatban, és számos intézkedést dolgoztak ki a kockázatok kezelésére. Másrészt pedig úgy vélik, hogy egyértelmű biztonsági előnyökkel jár, ha a kínai kormány a jelenlegi hét londoni telephelyét egyetlen helyszínre vonja össze.

A konzervatívok hevesen bírálták a kormány döntését, úgy gondolják, „ez egy szégyenletes, gyáva cselekedet egy Munkáspárti kormánytól és egy gerinctelen miniszterelnöktől.”

Kína még 2018-ban 255 millió fontért vásárolta meg a Royal Mint Courtot, ami több mint 200 évvel ezelőtt épült új brit érmék gyártására, de 1975 óta üresen áll. 2022-ben Kína már próbálta engedélyeztetni a tervét, miszerint ide helyezné át a nagykövetségét, de akkor ezt elutasították. Majd 2024 júliusában, két héttel azután, hogy a Munkáspárt megnyerte az általános választásokat, újra elővették és benyújtották ezt a tervet, sőt, Hszi Csin-ping kínai elnök személyesen is közbenjárt az ügyben. (Sky News)