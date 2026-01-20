Valóban nem uniós ügy, hogy az USA el akarja csatolni az uniós állampolgárok lakta Grönlandot?

„Mi ezt egy kétoldalú ügynek tartjuk, amelynek a megoldása a két fél tárgyalásain keresztül lehetséges. Én ezt nem tartom egy európai uniós ügynek, ezért a tegnapi napon is az állandó képviselők tanácskozásán jeleztük, hogy nem tartjuk szükségesnek és ezáltal lehetségesnek sem egy közös EU-s nyilatkozat kiadását.”
Ezt mondta Szijjártó Péter külügyminiszter, amikor arról kérdezték, mi a magyar kormány álláspontja arról, hogy Donald Trump amerikai elnök – egyelőre nem a hadsereggel, csak vámokkal – fenyeget több EU-s tagországot, ha Dánia nem mond le Grönlandról az Egyesült Államok javára. De tényleg nincs köze az Európai Uniónak Grönlandhoz, amiről a dánoknak kellene megegyezniük?
Ezért „nem tartjuk szükségesnek és ezáltal lehetségesnek sem egy közös EU-s nyilatkozat kiadását” – mondta a külügyminiszter.
Trump úgy gondolja, a lehetséges, brutális mértékű vám hatására Macron majd csatlakozni fog a Béketanácshoz, ahova Orbánt is meghívták Putyin és Lukasenka mellett.
A Demokrats még soha nem nyert választást, a miniszterelnök pártja csak a harmadik.
A globális felmelegedés nemcsak Grönland, hanem az egész Északi-sarkvidék jövőjét megváltoztatja. A világ legnagyobb szigetén kedden választanak. A parlamentbe jutásra esélyes pártok közül három függetlenségpárti, a támogatottságuk összesen 70 százalékos.
Arról azonban nem nyilatkozott, hogy alkalmazna-e erőszakot a terület elfoglalására.
A dán védelmi és a grönlandi külügyminiszter Mark Rutte NATO-főtitkárral is egyeztetett a javaslatról.
Petr Pavel attól tart, néhány európai ország az erő érvényesítésének oldalára áll, mellőzve a jog és a szabályok figyelembe vételét. A saját miniszterelnökének is üzenhetett ezzel.