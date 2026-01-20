Valóban nem uniós ügy, hogy az USA el akarja csatolni az uniós állampolgárok lakta Grönlandot?

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

„Mi ezt egy kétoldalú ügynek tartjuk, amelynek a megoldása a két fél tárgyalásain keresztül lehetséges. Én ezt nem tartom egy európai uniós ügynek, ezért a tegnapi napon is az állandó képviselők tanácskozásán jeleztük, hogy nem tartjuk szükségesnek és ezáltal lehetségesnek sem egy közös EU-s nyilatkozat kiadását.”

Ezt mondta Szijjártó Péter külügyminiszter, amikor arról kérdezték, mi a magyar kormány álláspontja arról, hogy Donald Trump amerikai elnök – egyelőre nem a hadsereggel, csak vámokkal – fenyeget több EU-s tagországot, ha Dánia nem mond le Grönlandról az Egyesült Államok javára. De tényleg nincs köze az Európai Uniónak Grönlandhoz, amiről a dánoknak kellene megegyezniük?

Színes házak Aasiaatban, Grönland nyugati partvidékének egyik fő kikötőjében 2015. július 13-án Fotó: Antoine Lorgnier/Hans Lucas via AFP