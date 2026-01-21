Benjamin Netanjahu is csatlakozik Trump Béketanácsához

Benjamin Netanjahu miniszterelnök elfogadja Donald Trump amerikai elnök meghívását, és csatlakozik a világ vezetőiből álló Béketanácshoz – írták az izraeli miniszterelnöki hivatal oldalán.

Netanjahu hivatala korábban bírálta a végrehajtó bizottság összetételét, mert oda bekerült Katar és Törökország is, akik ellenezték a gázai háborút. „Ez nem volt egyeztetve Izraellel, és ellentétes az ország politikájával” – közölték.

Kedden a fehérorosz diktátor, Alekszandr Lukasenka is elfogadta Trump meghívását,Argentína, Azerbajdzsán, Belarusz, Magyarország, Kazahsztán, Marokkó, az Egyesült Arab Emírségek és Vietnám vezetői mellett. Sokan azonban még nem reagáltak a meghívásra.

Trump és Netanjahu 2025 október 13-án a Kneszetben Fotó: EVELYN HOCKSTEIN/AFP

Trump várhatóan a davosi Világgazdasági Fórumon további részleteket ismertet a tanács működéséről. Habár az ENSZ Biztonsági Tanácsától felhatalmazást csak kimondottan a gázai helyzet rendezésére kapott, és az erre vonatkozó Béketanács mandátuma is 2027 novemberéig szólna, a kiszivárgott alapszabály-tervezet szerint szélesebb körű állandó szervezet létrehozásában gondolkozik, ami „a tartós béke biztosítását tűzi ki célul a konfliktus sújtotta vagy azzal fenyegetett térségekben”. Az alapszabály konkrétan Gázát nem is említi, viszont olyan struktúrát képzel el, amiben tulajdonképpen minden lényeges hatáskör a tanács elnökéé, aki persze maga Donald Trump lenne, vagy később az, akit ő utódjául jelöl.

Ahogy azt a 444-en írtuk, még ha a Béketanács nem is cseréli le az ENSZ-t, a tagállamoknak komolyan kell venniük, ami történik, hiszen az amerikai elnök, és a mögötte álló katonai, gazdasági erő komolyan veszi. Az mindenesetre látványos jelzés, hogy még úton Davosba Trump 200 százalékos pezsgővámmal fenyegette meg Emmanuel Macron francia elnököt, ha nem csatlakozik a tanácshoz. Ha ezeket a fenyegetéseket nem is váltja be, mindez akkor is mutatja, hogy a NATO jövőjéhez hasonlóan ez a kérdés is a kölcsönös bizalom gyors eróziójához vezethet. Ráadásul nehéz megindokolni, hogy miközben az orosz veszélyre hivatkozva beszél Trump Grönland megszerzéséről, miért Vlagyimir Putyint vagy Lukasenkát hívja még a Béketanács tagjai közé.