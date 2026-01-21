Három gyanúsítottat hallgattak ki a Nemzeti Színházban 2023-ban történt baleset ügyében

belföld
Három gyanúsítottat hallgattak ki a Nemzeti Színházban 2023 novemberében történt balesettel kapcsolatban – írja a Telex a rendőrség tájékoztatására hivatkozva. A balesetben Szász Júlia és Horváth Lajos Ottó sérült meg súlyosan, akik a díszletekről leesve három métert zuhantak.

„Az ügyben a nyomozás folyamatban van, válaszadásunkig három gyanúsított kihallgatása történt foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétség gyanúja miatt. Mindhárman szabadlábon védekezhetnek”

– közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság.

A Nemzeti Színház épülete Budapesten 2020. február 27-én.
Fotó: Mohai Balázs/MTI/MTVA

A baleset után Vidnyánszky Attila színházigazgató benyújtotta lemondását, de azt az akkori kulturális miniszter, Csák János nem fogadta el. Ezután nem sokkal Vidnyánszky már arról beszélt, hogy „ezt a helyzetet” sokan kihasználták, és „nemtelen támadást indítottak” ellene és a színház ellen. A kormánymédiában egy héttel a baleset után az azóta is helyén levő Vidnyánszky volt annak legnagyobb áldozata.

belföld csák jános baleset horváth lajos ottó szász júlia nemzeti színház Vidnyánszky Attila
