Kapitány István: Megtartjuk és szociális alapon kiterjesztjük a rezsicsökkentést

Kapitány István, a Tisza Párt gazdaságfejlesztésért és energetikáért felelős vezető szakértője arról beszélt a Facebookra feltöltött videójában, hogy ha a Tisza kormányra kerül, megtartja a rezsicsökkentést, szociális alapon kiterjeszti azt, és a lakosok fogyasztásához fogják igazítani a rezsicsökkentett gázárlimit plafonját. Ígérete szerint csökkenteni fogják a rendszerhasználati díjat, hogy a számlák valóban alacsonyabbak legyenek.

Fotó: Kapitány István

Ígérete szerint nem fogják elfogadni, hogy egy energiabeszállító sakkban tartsa az országot. Kapitány az energiapolitika céljai közé a magyarok számára legkedvezőbb, legbiztonságosabb és legmegbízhatóbb megoldást garantálását sorolta.

Kapitányt ebben a portrécikkben mutattuk be.

A Sugár Vasedényéből indult, a Shell topmenedzsere lett

Kapitány István a Tisza szakértője lett. A 2010-es években nem volt nála magasabb pozícióban lévő magyar menedzser. 2 éves sem volt, amikor malévos apja lezuhant a gépével Párizs mellett. A Shell a Vasedénytől csábította el 1987-ben, végül 44 ezernél is több benzinkút és félmillió ember tartozott hozzá.

Tóth-Szenesi Attila
