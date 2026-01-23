Ismét Moszkvában tárgyalt Trump küldöttsége, Putyin szerint a békéhez vezető úton kulcsfontosságúak a területi kérdések

Putyin csütörtökön háromtagú amerikai küldöttséggel tárgyalt az ukrajnai háború lezárásról a Kremlben, a delegáció tagja volt Steve Witkoff különmegbízott mellett Jared Kushner, Trump veje és Josh Gruenbaum, akit Trump a most alakult Béketanács vezető tanácsadójává nevezett ki. A Reuters szerint megállapodtak a béketárgyalások következő lépéseiben, de úgy, hogy Moszkva leszögezte: „tartós béke nem lehetséges a területi kérdések megoldása nélkül”.

Vlagyimir Putyin orosz elnök fogadja 2026. január 22-én a Kremlben Steve Witkoff amerikai különmegbízottat, Jared Kushnert, Donald Trump amerikai elnök vejét és Josh Gruenbaumot, akit Trump a Béketanács vezető tanácsadójává nevezett ki Fotó: ALEXANDER KAZAKOV/AFP

A Kreml munkatársa, Jurij Usakov újságíróknak azt mondta, hogy a röviddel éjfél előtt kezdődött és mintegy négy órán át tartó tárgyalások „tartalmasak, konstruktívak és nagyon őszinték” voltak. A Kreml az egyeztetések után bejelentette, hogy pénteken Abu Dhabiban biztonsági tárgyalásokat folytatnak az Egyesült Államokkal és Ukrajnával. A háromoldalú tárgyalásokon az orosz delegációt Igor Kosztyukov orosz admirális vezeti majd, míg Kirill Dmitrijev befektetési megbízott külön tárgyal gazdasági kérdésekről Steve Witkoff-fal.

Usakov, miközben felvázolta a következő lépéseket, arról is beszélt: „elnökünk és az amerikaiak közötti tárgyalások során ismételten megerősítették, hogy a területi kérdés Anchorage-ban megállapodott formula szerinti megoldása nélkül nincs remény hosszú távú rendezés elérésére”.

Usakov szerint Putyin azt állította, hogy Oroszország „őszintén érdekelt” a háború diplomáciai megoldásában. De nyomban hozzátette, hogy „amíg ezt el nem érik, Oroszország továbbra is következetesen követni fogja a különleges katonai művelet céljait. Ez különösen igaz a csatatéren, ahol az orosz fegyveres erők stratégiai kezdeményezéssel rendelkeznek.”

Ukrajna a háború legszigorúbb telét éli, mivel Oroszország heves rakéta- és dróntámadásokat mér az energetikai infrastruktúrájára ezeken a különösen kemény, hideg hónapokban. A mínusz 10 fok alatti hidegek miatt Kijevben és más városokban több százezer ember szenvedett el hosszú áramkimaradásokat és maradt fűtés nélkül. Egy nagyobb cikkünk arról, hogyan próbálja halálba fagyasztani az ukránokat, a kijevi pokolról írt helyszíni riportunk pedig itt olvasható.

A 11 éves fiú a fűtés és áram nélkül maradt Kijevben Fotó: ANDREW KRAVCHENKO/AFP

A tárgyalások, jegyzi meg a Reuters, Trump azon törekvésének legújabb állomását jelentik, hogy véget vessen a második világháború óta legvéresebb európai konfliktusnak, amely most a negyedik évének a végéhez közeledik.

Az amerikai elnök szerdán azt mondta, hogy Putyin és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök „hülyék lennének”, ha nem tudnának közösen megállapodásra jutni. Witkoff is optimista volt a csütörtöki moszkvai tárgyalások előtt, mondván, hogy a hónapokig tartó tárgyalások egyetlen kérdésre vezethetők vissza. Ezt nem pontosította, de nyilván az Usakov által is említett területi kérdés az: Moszkva azt követeli, hogy Ukrajna adja át a Donyeck keleti régiójának még ukrán kézen lévő 20 százalékát. Zelenszkij viszont nem hajlandó feladni azokat a területeket, amelyeket Ukrajna évekig tartó, gyötrelmes és felőrlő háború révén nagy áldozatok árán sikeresen megvédett.

Oroszország azt is követeli, hogy Ukrajna mondjon le a NATO-csatlakozási törekvéseiről, és elutasítja a NATO-csapatok bármilyen jelenlétét ukrán területen egy békemegállapodás után. Zelenszkij, miután csütörtökön Svájcban találkozott Trumppal, elmondta, hogy Ukrajna biztonsági garanciáinak feltételeit véglegesítették, de a területi kérdés továbbra sem megoldott.