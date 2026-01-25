Ezüstérmes lett a magyar vízilabda-válogatott az Eb-n, a szerbek 10-7-re nyerték a döntőt

A belgrádi Európa-bajnokságon másodszor sem sikerült legyőzni Szerbiát: a középdöntős 15-14-es vereség után a döntőt 10-7-re nyerték a szerbek. A nagyszünetben még döntetlen volt az állás, a harmadik negyed végén is csak 7-6-ra vezettek a házigazdák, de az utolsó játékrészben hatalmas volt a különbség a két csapat között. A bronzmeccsen Görögország 12-5-re verte Olaszországot.
Az első negyedben a mieink szerezték meg a vezetést Vigvári Vendel góljával, de a szerbek 2-1-re fordítottak, a második gólt kettős emberelőnyből lőtték a negyed közepén. Nagy Ákos, szintén előnyből, egyenlített, majd újra a szerbek kaptak fórt, de támadóhibát követtek el. A következő emberelőnyt viszont, kevesebb, mint másfél perccel a szünet előtt, belőtték, Nikola Lukics második góljával 3-2-re vezettek. Az utolsó másodpercekben Vogel Soma bemutatta az első védését, de támadásra és egyenlítésre már nem maradt idő.
A szerbek szerezték meg a labdát a ráúszásnál, de Vogel sorban kétszer is nagyot védett. A kettő között Jansik Szilárd emberelőnyös lövését a szerb kapus nem tudta hárítani (3-3), majd egy újabb emberelőnyből Manhercz lőtt felső lécet. A szerbek rossz lövése után lefordulásból aztán az ő passzából Vigvári meglőtte a második gólját, így a mieink visszavették a vezetést (4-3). A szerbek teljesen leblokkoltak, előnyből sem tudtak gólt lőni, de a mieink támadójátéka is hatástalan volt, perceken át gól nélkül úsztak fel-alá a csapatok.
Végül 5 perc elteltével ötméteresből sikerült gólt lőniük (Mandics, 4-4), de a zavarodottságukat jelzi, hogy egy emberelőnyt úgy sem tudtak kihasználni, hogy előtte időt kértek. Igaz, a mieink támadójátéka is erőtlen volt, így aztán egy véleményes, túl közelinek tűnő lövéssel ismét fordítottak a szerbek (4-5), de a következő akcióból Varga Vince kevesebb, mint egy perccel a negyed vége előtt egyenlített (5-5), ezzel mentek a csapatok a nagyszünetre.
Az első gólt, másfél perc után, a szerbek szerezték, ismét Mandics talált be, ezúttal egy távoli lövésből (5-6), majd egy kihagyott magyar akció után V. Martinovics is betalált, először vezettek a szerbek kettővel (5-7). Úgy tűnt, ezúttal is a harmadik negyedben rogyasztanak meg a szerbek, akárcsak a középdöntős meccsen (akkor 5-1-re nyerték azt a nyolc percet).
A negyed felénél a magyar csapat kért időt egy emberelőny előtt, és ez, nem úgy, mint a szerbeknek, bejött, Fekete Gergő góljával csökkent a hátrány (6-7). Egy újabb emberelőnyben az egyenlítésre is esély volt, de Nagy Ádám kapufát lőtt. A szerbek kettős előnybe kerültek, de Vogel védett. Utána azonban újabb magyar, majd újabb szerb kapufa jött, gól viszont már nem született.
Magyar támadással, de újabb felső léccel kezdődött az utolsó nyolc perc. Kivédekezték a mieink a szerb támadást, de a szerbek is a magyart, Manhercz lövését védte Ivan Glusac, a szerb kapus, majd emberelőnyt is kihagytak a mieink. A szerbek is lőttek egy kapufát ezután, majd a negyed közepénél ismét előnybe kerültek, és ismét időt kértek – eddig, 3 perc 34 másodperc alatt nem esett gól ebben a negyedben. Az előnyben kaptak egy büntetőt, ezt Mladics belőtte, a harmadik góljával ismét kétgólos volt a szerb előnyt (6-8).
A mieink is időt kértek, majd emberelőnybe is kerültek, de hiába, Manhercz újabb lövését védte Glusac, maradt a kétgólos különbség, ráadásul újabb kiállítást fújtak a mieink ellen. Ezt az előnyt is belőtték, három perccel a vége előtt már háromgólos lett az előnyük (6-9). Ezután hiába kerültek a mieink kettős emberelőnybe, lövésig sem jutottak el, egy passzt a levegőből szedett le az egyik szerb játékos bő két perccel a vége előtt. Ezután a szerbek meglőtték a tizedik góljukat, négyre növelve a különbséget, eldöntve a meccset (6-10). Vigvári Vendel az utolsó percben lőtt egy szépítő gólt, ezzel beállítva a 10-7-es végeredményt.