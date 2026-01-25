Ezüstérmes lett a magyar vízilabda-válogatott az Eb-n, a szerbek 10-7-re nyerték a döntőt

A belgrádi Európa-bajnokságon másodszor sem sikerült legyőzni Szerbiát: a középdöntős 15-14-es vereség után a döntőt 10-7-re nyerték a szerbek. A nagyszünetben még döntetlen volt az állás, a harmadik negyed végén is csak 7-6-ra vezettek a házigazdák, de az utolsó játékrészben hatalmas volt a különbség a két csapat között. A bronzmeccsen Görögország 12-5-re verte Olaszországot.

Első negyed: 3-2 a szerbeknek

Az első negyedben a mieink szerezték meg a vezetést Vigvári Vendel góljával, de a szerbek 2-1-re fordítottak, a második gólt kettős emberelőnyből lőtték a negyed közepén. Nagy Ákos, szintén előnyből, egyenlített, majd újra a szerbek kaptak fórt, de támadóhibát követtek el. A következő emberelőnyt viszont, kevesebb, mint másfél perccel a szünet előtt, belőtték, Nikola Lukics második góljával 3-2-re vezettek. Az utolsó másodpercekben Vogel Soma bemutatta az első védését, de támadásra és egyenlítésre már nem maradt idő.

Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI/MTVA

Döntetlen a második negyed után: 5-5

A szerbek szerezték meg a labdát a ráúszásnál, de Vogel sorban kétszer is nagyot védett. A kettő között Jansik Szilárd emberelőnyös lövését a szerb kapus nem tudta hárítani (3-3), majd egy újabb emberelőnyből Manhercz lőtt felső lécet. A szerbek rossz lövése után lefordulásból aztán az ő passzából Vigvári meglőtte a második gólját, így a mieink visszavették a vezetést (4-3). A szerbek teljesen leblokkoltak, előnyből sem tudtak gólt lőni, de a mieink támadójátéka is hatástalan volt, perceken át gól nélkül úsztak fel-alá a csapatok.

Végül 5 perc elteltével ötméteresből sikerült gólt lőniük (Mandics, 4-4), de a zavarodottságukat jelzi, hogy egy emberelőnyt úgy sem tudtak kihasználni, hogy előtte időt kértek. Igaz, a mieink támadójátéka is erőtlen volt, így aztán egy véleményes, túl közelinek tűnő lövéssel ismét fordítottak a szerbek (4-5), de a következő akcióból Varga Vince kevesebb, mint egy perccel a negyed vége előtt egyenlített (5-5), ezzel mentek a csapatok a nagyszünetre.

Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI/MTVA

Három negyed után 7-6 a szerbeknek

Az első gólt, másfél perc után, a szerbek szerezték, ismét Mandics talált be, ezúttal egy távoli lövésből (5-6), majd egy kihagyott magyar akció után V. Martinovics is betalált, először vezettek a szerbek kettővel (5-7). Úgy tűnt, ezúttal is a harmadik negyedben rogyasztanak meg a szerbek, akárcsak a középdöntős meccsen (akkor 5-1-re nyerték azt a nyolc percet).

A negyed felénél a magyar csapat kért időt egy emberelőny előtt, és ez, nem úgy, mint a szerbeknek, bejött, Fekete Gergő góljával csökkent a hátrány (6-7). Egy újabb emberelőnyben az egyenlítésre is esély volt, de Nagy Ádám kapufát lőtt. A szerbek kettős előnybe kerültek, de Vogel védett. Utána azonban újabb magyar, majd újabb szerb kapufa jött, gól viszont már nem született.

Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI/MTVA

IV. negyed: bedarálták a mieinket a szerbek

Magyar támadással, de újabb felső léccel kezdődött az utolsó nyolc perc. Kivédekezték a mieink a szerb támadást, de a szerbek is a magyart, Manhercz lövését védte Ivan Glusac, a szerb kapus, majd emberelőnyt is kihagytak a mieink. A szerbek is lőttek egy kapufát ezután, majd a negyed közepénél ismét előnybe kerültek, és ismét időt kértek – eddig, 3 perc 34 másodperc alatt nem esett gól ebben a negyedben. Az előnyben kaptak egy büntetőt, ezt Mladics belőtte, a harmadik góljával ismét kétgólos volt a szerb előnyt (6-8).

A mieink is időt kértek, majd emberelőnybe is kerültek, de hiába, Manhercz újabb lövését védte Glusac, maradt a kétgólos különbség, ráadásul újabb kiállítást fújtak a mieink ellen. Ezt az előnyt is belőtték, három perccel a vége előtt már háromgólos lett az előnyük (6-9). Ezután hiába kerültek a mieink kettős emberelőnybe, lövésig sem jutottak el, egy passzt a levegőből szedett le az egyik szerb játékos bő két perccel a vége előtt. Ezután a szerbek meglőtték a tizedik góljukat, négyre növelve a különbséget, eldöntve a meccset (6-10). Vigvári Vendel az utolsó percben lőtt egy szépítő gólt, ezzel beállítva a 10-7-es végeredményt.

Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI/MTVA



