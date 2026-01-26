A Trump-kormányzat látványosan nem érdekelt az ICE-ügynökök bekamerázásban

A minnesota-i polgárháborúba csúszó helyzet és az idegenrendészeti szervezetek által megölt két amerikai esete felhívta a figyelmet a hatóságok által viselt testkamerák fontosságára – vagyis inkább a hiányára.

Az elmúlt években az amerikai rendőrségi reformokban nagy hangsúlyt helyeztek a testkamerákra, az ICE esetében ebben a kérdésben azonban sokkal lassabban haladt a kormányzat – írja a Reuters.

Sőt, míg Joe Biden kormánya alatt minimális volt az előrelépés, addig Donald Trump kormánya tavaly egyenesen a testkamerákról szóló programok visszavágását sürgette – 75 százalékkal.

A szövetségiek a Minnesota-i tüntetés leverésén ügyködnek Fotó: SCOTT OLSON/Getty Images via AFP

Ezzel párhuzamosan a kormány leépítette vagy fizetett szabadságra küldte azoknak a szervezeteknek a dolgozóit, akik az idegenrendészeti szervezetek felügyeletéért voltak felelősek.

Mikor az ICE és a határőrség ellenőrzéséről kérdezték, a Fehér Ház szóvivője azt mondta, hogy az ICE tagjai „hősiesen járnak el a törvény betartatásáért és az amerikai közösségek védelméért. Aki a bűnözők helyett a rendfenntartókat hibáztatja, az egyszerűen a bűnöző illegális bevándorlók érdekeit szolgálja.”

A határőrség múlt héten szombaton lőtt le egy férfit Minnesotában, a szövetségi tisztviselők szerint egy belső terroristáról volt szó.

A 37 éves férfiről kiderült, hogy egy sürgősségi osztályon dolgozott ápolóként. Minneapolisban ez volt a harmadik lövöldözés idén, amiben szövetségi ügynökök érintettek.

Az első eset január 7-én történt, amikor az ICE ügynökei megölték a 37 éves Renee Goodot. Egy héttel később pedig egy venezuelai férfit lőttek meg az ügynökök.