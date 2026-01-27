„Amely párt a rendszerváltást megnehezítendő ráindul a Tiszára, az Orbán Viktort akarja hatalomban tartani”

Az MSZP célja a 2026-os rendszerváltás elérése – reagált közleményében az ezredforduló legnagyobb pártja arra a 444 által is szemlézett hírre, amely szerint eldőlhetett, hogy a szocialisták nem indulnak az áprilisi országgyűlési választásokon. „Korábbi döntéseinkkel összhangban ezt tartjuk szem előtt, olyan utat járunk, ami ide vezet – írják a szocialisták. – Ezért állunk ott a 2022-ben egyéniben győztes egyéni képviselők mögött, ezért nem indítunk 5 választókerületben egyéni jelöltet. Olyan megoldást keresünk, amivel a rendszerváltás utáni Magyarország szolidárisabb, igazságosabb, békésebb lesz, mint a mai kormányzók alatt. A sajtóban a ma valakik által szivárogtatotthoz hasonló döntés nincs az MSZP-ben.”

Az MSZP Komjáthi Imre pártelnök Telexnek adott nyilatkozatával összhangban azt írja, a soron következő kongresszus összehívására várhatóan február közepéig kerül sor. „Ebben a nagyon képlékeny politikai környezetben mi olyan megoldást keresünk, amely biztosítani tudja, hogy értékeink, mindaz, amit és ahogy a világról gondolunk, az elérhető legteljesebb mértékben érvényesüljön. Ehhez keresünk megoldást, a szükséges döntéseket az MSZP elnöksége és vezető testületei fogják meghozni” – jelentette ki Komjáthi.

Miközben az elnök és a pártja tehát még lebegtetné az indulás kérdését, a hírre villámgyorsan lecsapott a Tisza Párt elnöke. Magyar Péter közleményében azt írta, „április 12-én népszavazás lesz a valódi rendszerváltásról. Ezt felismerve egyre több kis párt jelenti be, hogy nem áll a népakarat útjába és nem indul a választáson”.

Magyar Péter Fotó: Németh Dániel/444

Nem kellett ehhez sem titkos tárgyalás, sem háttéralku, fogalmaz a Tisza, „ma már mindenki tudja, hogy a Fidesz-Mi Hazánk koalíciót, a valaha volt legkorruptabb és legkárosabb hatalmat egy az egyben van legnagyobb esély leváltani. Amely párt a rendszerváltást megnehezítendő egyéniben vagy listán mégis ráindul a Tiszára, az Orbán Viktort akarja hatalomban tartani.”

Magyar Péter ígér is valamit, éspedig: „Pontosan tudjuk, hogy a Tisza politikájával nem minden választó ért maradéktalanul egyet, és hogy egy helyreálló plurális demokráciában különböző ideológiát képviselő pártokra van szükség. Éppen ezért a Tisza vállalja, hogy a választást követően az új választási jogszabályokról és a pártfinanszírozásról minden mérhető támogatottságú párt bevonásával születik döntés.”